Baseball: Cairese alla Western League con due formazioni

Con la trasferta di Mondovì, domenica 7 dicembre, ha preso ufficialmente il via l’avventura in Western League per l’Under 12 del Baseball Cairese. Dopo l’ottima prova al Trofeo Avis di Cairo, i giovani biancorossi si sono presentati al consueto e prestigioso appuntamento con il campionato invernale indoor, che vede la partecipazione di numerose squadre provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia.

Quest’anno la Cairese partecipa alla Western League addirittura con due formazioni, i Lions e i Tigers, segnale evidente di un settore giovanile in crescita sia nei numeri che nella qualità. Una scelta che consente a tutti i ragazzi e le ragazze di avere maggiori occasioni di gioco e di confronto, favorendo lo sviluppo tecnico e la crescita sportiva dell’intero gruppo.

Le prime risposte dal campo sono state decisamente incoraggianti. Entrambe le squadre biancorosse hanno infatti conquistato la vittoria contro i Rooster Mondovì e si sono dimostrate competitive fino all’ultimo inning sia contro il JFK Mondovì sia contro il NoVe, formazione nata dalla collaborazione tra Novara e Vercelli e considerata tra le più forti del torneo.

Spettacolare e ricco di emozioni il derby interno tra Lions e Tigers, conclusosi con un meritato pareggio per 4-4, che ha messo in evidenza l’equilibrio tra le due formazioni e un sano agonismo nel voler superare i compagni di allenamento.

Dal punto di vista tecnico si sono viste ottime giocate da parte di tutti, con segnali importanti anche dai ragazzi meno esperti, capaci di offrire il proprio contributo in campo con impegno e determinazione. Da segnalare, in particolare, la prestazione di Nicolò Barricella, autore di un ottimo torneo coronato anche da uno splendido fuoricampo.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 18 gennaio ad Avigliana, dove Lions e Tigers affronteranno nuovamente il JFK Mondovì e le formazioni locali dei Rebels e degli Stars, in un’altra giornata che si preannuncia ricca di spettacolo ed emozioni.

Cairese Lions