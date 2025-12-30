“Ballando con il Cinema” al Gassman di Borgio, Umberto Benotto e Carlo Crini fanno rivivere gli anni ’70 con “La febbre del sabato sera”

Savona. Non solo la musica, ma anche l’atmosfera e persino il modo di mixare i pezzi. Sarà tutto rigorosamente anni ’70 al Cinema Teatro Gassman di Borgio Verezzi in occasione di “Ballando con il Cinema”, l’evento che il prossimo 3 gennaio 2026 unirà la proiezione di un grande classico del cinema all’atmosfera coinvolgente della dancefloor.

Come annunciato, la serata sarà dedicata a “Saturday Night Fever”, film simbolo degli anni ’70, e prenderà il via alle 20.30 con l’apertura delle porte. Alle 21 è prevista la proiezione del film, mentre dalle 23 inizierà la festa vera e propria.

Dopo il cinema, infatti, il palco e la platea del Cinema Teatro Gassman si trasformeranno in una pista da ballo per rivivere le atmosfere della disco music anni Settanta, con DJ set, vocalist e intrattenimento. A far ballare il pubblico saranno Umberto Benotto, noto al grande pubblico come Ben8 DJ, e il vocalist Carlo Crini.

Per l’occasione, Benotto e Crini daranno vita ad uno spettacolo che definire “di revival” è forse riduttivo: i due artisti, infatti, riporteranno il pubblico nei favolosi anni ’70 non solo grazie alla selezione musicale e all’atmosfera che i pezzi scelti sapranno rievocare, ma grazie anche alla tecnica di djing, che si rifarà direttamente a quella in voga in quell’indimenticabile decennio. Del resto, Ben8 Dj e Crini possono vantare una carriera ultra trentennale, che li ha portati a conoscere ed esplorare tutti i generi musicali più in voga.

Il biglietto d’ingresso, dal costo di 20 euro, comprenderà la proiezione del film, un drink e l’intrattenimento musicale.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema e musica che vorranno trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della nostalgia, ballando direttamente sul palco e in platea.

Per informazioni e prenotazioni contattare il +39 327 833 2118 o visitare questo sito.