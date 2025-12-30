  • News24
Il 3 gennaio

“Ballando con il Cinema” al Gassman di Borgio, Umberto Benotto e Carlo Crini fanno rivivere gli anni ’70 con “La febbre del sabato sera”

Sabato 3 gennaio 2026 tornerà l’appuntamento con “Ballando con il Cinema”, l'evento che unisce la proiezione di un grande classico del cinema all’atmosfera coinvolgente della dancefloor

Savona. Non solo la musica, ma anche l’atmosfera e persino il modo di mixare i pezzi. Sarà tutto rigorosamente anni ’70 al Cinema Teatro Gassman di Borgio Verezzi in occasione di “Ballando con il Cinema”, l’evento che il prossimo 3 gennaio 2026 unirà la proiezione di un grande classico del cinema all’atmosfera coinvolgente della dancefloor.

Come annunciato, la serata sarà dedicata a “Saturday Night Fever”, film simbolo degli anni ’70, e prenderà il via alle 20.30 con l’apertura delle porte. Alle 21 è prevista la proiezione del film, mentre dalle 23 inizierà la festa vera e propria.

Dopo il cinema, infatti, il palco e la platea del Cinema Teatro Gassman si trasformeranno in una pista da ballo per rivivere le atmosfere della disco music anni Settanta, con DJ set, vocalist e intrattenimento. A far ballare il pubblico saranno Umberto Benotto, noto al grande pubblico come Ben8 DJ, e il vocalist Carlo Crini.

Per l’occasione, Benotto e Crini daranno vita ad uno spettacolo che definire “di revival” è forse riduttivo: i due artisti, infatti, riporteranno il pubblico nei favolosi anni ’70 non solo grazie alla selezione musicale e all’atmosfera che i pezzi scelti sapranno rievocare, ma grazie anche alla tecnica di djing, che si rifarà direttamente a quella in voga in quell’indimenticabile decennio. Del resto, Ben8 Dj e Crini possono vantare una carriera ultra trentennale, che li ha portati a conoscere ed esplorare tutti i generi musicali più in voga.

Il biglietto d’ingresso, dal costo di 20 euro, comprenderà la proiezione del film, un drink e l’intrattenimento musicale.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema e musica che vorranno trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della nostalgia, ballando direttamente sul palco e in platea.

Per informazioni e prenotazioni contattare il +39 327 833 2118 o visitare questo sito.

