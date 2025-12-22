Avis Albenga, dopo un anno impegnativo pronti per le prime donazioni del 2026: il calendario di gennaio

Albenga. L’anno che sta per chiudersi ha visto Avis Comunale di Albenga protagonista per varie novità e iniziative: a seguito delle Assemblee Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionale sono stati rinnovati i rispettivi Organi previsti dagli Statuti.

Sono state organizzate numerose manifestazioni sul territorio; Avis Albenga ha presenziato alle ricorrenze fondative delle consorelle Avis Comunali della Provincia; si è lavorato per migliorare tempi e modalità delle donazioni di sangue e di plasma.

Confidando di migliorare ancora l’entità della raccolta di sangue, Avis Comunale di Albenga, anche per il mese di gennaio, ha organizzato le giornate di donazione per venerdì 2, sabato 10, domenica 11, venerdì 23, venerdì 30, previo appuntamento telefonico al 0182.562249, nei giorni di martedì – mercoledì – giovedì, dalle 10 alle 12.

Il presidente di Avis Comunale di Albenga Giovanni Patuzzo ha dichiarato: “Le iniziative sul territorio, le campagne di comunicazione e gli incontri di sensibilizzazione ci hanno permesso di far comprendere alle persone quanto la donazione sia strategica per il nostro sistema e per i tanti pazienti cronici. Un’occasione in più per ringraziare l’impegno di tante donatrici e donatori e ricordare che, senza il loro gesto gratuito e volontario, tanti pazienti non avrebbero la possibilità di curarsi”.

“Deve essere costantemente valorizzato il senso civico dei donatori di sangue e plasma, nonché dei volontari, tutti cittadine e cittadini responsabili che ogni giorno pensano al prossimo e a garantire le attività ospedaliere. Basti pensare che ogni giorno nel nostro Paese circa 1800 persone ricevono una trasfusione, questo fa capire quanto questo gesto sia strategico e non debba mai essere dato per scontato.”