Autorità di Sistema Portuale, pubblicata la gara per l’affidamento del servizio di manovra ferroviaria negli scali di Savona e Vado Ligure

Savona. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha indetto il bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di manovra ferroviaria negli scali di Savona e Vado Ligure, un’iniziativa che punta a rafforzare il trasporto merci su ferro e a rendere i porti sempre più sostenibili ed efficienti.

La procedura aperta (ai sensi dell’art. 71 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), pubblicata sulla piattaforma telematica di e-procurement (https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti), rappresenta un importante passo verso il rafforzamento dell’intermodalità e il consolidamento delle capacità logistiche del sistema portuale. Potenziare lo sviluppo del traffico su ferro significa infatti ridurre la dipendenza dal traffico su gomma, abbattere le emissioni e contribuire in modo concreto a diminuire il congestionamento stradale lungo le principali direttici di collegamento oltreché rispecchiare l’impegno dell’Ente nel garantire la massima trasparenza e la creazione di condizioni competitive che possano favorire un’ampia partecipazione del mercato.

L’importo complessivo a base di gara ammonta a 14.297.288 euro con durata della concessione fissata a 60 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Il valore globale stimato della concessione, comprensivo dell’opzione di rinnovo, è pari a 21.964.733 euro.

Le imprese interessate hanno tempo fino alle ore 12 di venerdì 19 gennaio 2026 per presentare le proprie offerte esclusivamente tramite la piattaforma digitale dedicata. Tutta la documentazione comprensiva di bando, disciplinare, capitolato speciale d’appalto e schema di contratto, è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma telematica.

L’Autorità di Sistema Portuale rinnova il proprio impegno verso la massima trasparenza procedurale e la ricerca della migliore economicità dell’offerta e di soluzioni che rendano il sistema più competitivo e pronto a rispondere alle nuove esigenze del mercato. La pubblicazione di questa gara rappresenta pertanto un’opportunità per operatori qualificati di operare all’interno di uno dei principali snodi logistici italiani.

Si ricorda che l’Ente comunica con regolarità gli sviluppi procedurali sulla piattaforma telematica e sul sito istituzionale. Tutti i concorrenti sono invitati a monitorare costantemente tali canali di comunicazione per rimanere aggiornati su eventuali chiarimenti, rettifiche e sviluppi della procedura.