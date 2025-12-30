Autorimessa di via IV Novembre a Noli: individuato il promotore per il completamento dell’opera

Noli. Dopo un’articolata procedura di valutazione comparativa, il Comune di Noli ha individuato il promotore per il completamento dell’autorimessa interrata di via IV Novembre, un’opera strategica per la mobilità cittadina rimasta incompiuta per oltre vent’anni. Alla procedura di finanza di progetto, avviata ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo 36/2023, hanno partecipato due operatori economici.

La commissione giudicatrice, al termine dell’istruttoria tecnica ed economico-finanziaria, ha attribuito il punteggio complessivo più elevato alla proposta presentata da Saisef spa, ritenendola “complessivamente preferibile per qualità progettuale, sostenibilità economica e coerenza con l’interesse pubblico”. La giunta comunale ha quindi recepito l’esito della valutazione comparativa, procedendo alla formale individuazione del promotore quale passaggio necessario per l’avvio della successiva fase di gara.

Un progetto che riqualifica l’intero comparto ex ferroviario

Come evidenziato dalla commissione, il progetto “non si limita al completamento dell’autorimessa, ma propone una riprogettazione organica dell’intero comparto ex ferroviario di via IV Novembre, compreso tra la galleria lato centro storico e il confine con l’area monumentale di San Paragorio. Il valore aggiunto della proposta risiede proprio nell’ampio insieme di opere pubbliche esterne all’area dell’autorimessa, interamente a carico del soggetto attuatore, che trasformano un’area oggi frammentata e degradata in uno spazio urbano continuo, accessibile e qualificato dal punto di vista paesaggistico”.

Le opere pubbliche di sistemazione dell’intero comparto

In particolare, il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere pubbliche esterne all’autorimessa: riqualificazione completa delle pavimentazioni dell’intero comparto ex ferroviario, con materiali coerenti con il contesto storico e paesaggistico; nuovi marciapiedi continui e accessibili lungo via IV Novembre, fino al confine con l’area di San Paragorio, oggi in parte privi di adeguati percorsi pedonali; sistemazione e riorganizzazione delle aree pedonali tra piazza Cesare Battisti, San Paragorio, piazza Vivaldo e San Francesco, con creazione di percorsi sicuri e leggibili; nuove pavimentazioni pregiate nelle aree di maggior valore monumentale, in particolare in prossimità di San Paragorio e San Francesco; realizzazione e riqualificazione di percorsi pedonali di collegamento tra l’area dell’autorimessa, le piazze e le fermate del trasporto pubblico; realizzazione di nuovi servizi pubblici, tra cui servizi igienici pubblici integrati nel progetto e facilmente accessibili; sistemazioni a verde e nuove piantumazioni, con salvaguardia delle alberature esistenti e incremento della dotazione di verde pubblico; opere di sicurezza e accessibilità, comprese rampe e percorsi fruibili anche da persone con disabilità.

Queste opere costituiscono “una parte sostanziale dell’intervento e rappresentano un beneficio diretto e immediato per la città, indipendentemente dalla realizzazione dei box privati”.

Un canone concessorio aggiuntivo da 900.000 euro

Accanto alle opere di riqualificazione urbana, la proposta del promotore prevede inoltre il riconoscimento a favore del Comune di un canone concessorio aggiuntivo complessivo pari a 900.000 euro, oltre alle condizioni economiche ordinarie della concessione. Il progetto di fattibilità tecnico economica costituirà la base economica di riferimento per la successiva gara europea, rappresentando un elemento di particolare rilevanza nell’interesse dell’Ente e un parametro oggettivo per la competizione tra operatori nella fase successiva della procedura.

I prossimi passaggi

L’individuazione del promotore non costituisce aggiudicazione né affidamento, ma rappresenta un passaggio propedeutico all’indizione della gara per l’affidamento della concessione. Con questo atto, l’amministrazione comunale avvia “concretamente il percorso per completare un’infrastruttura attesa da anni e, al tempo stesso, per realizzare un ampio intervento di riqualificazione urbana e paesaggistica, che restituirà a Noli un comparto strategico profondamente trasformato e pienamente fruibile dalla cittadinanza”.