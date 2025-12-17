Autista Tpl dichiarato non idoneo alla guida, l’azienda: “Sua ricollocazione già avviata e condivisa con la Rsu”

Savona. In merito alla vicenda relativa all’autista dichiarato non più idoneo alla guida per motivi di salute, Tpl Linea precisa che “il percorso di ricollocazione del dipendente, dichiarato inidoneo alla guida per motivi di salute, è noto; si tratta di un iter in corso, finalizzato a individuare la mansione compatibile con le condizioni del lavoratore, nel pieno rispetto della persona, delle procedure aziendali e della normativa vigente”.

“Desidero chiarire senza equivoci che nessun lavoratore è stato licenziato e che la ricollocazione è in fase operativa, come già rappresentato agli organismi sindacali. In questi casi serve senso di responsabilità da parte di tutti: l’obiettivo è tutelare la dignità del lavoratore e assicurare al contempo la continuità del servizio pubblico”, dichiara il direttore generale di TPL Linea, Giampaolo Rossi.

TPL Linea è e resta aperta al dialogo nelle sedi competenti”, conclude Rossi.