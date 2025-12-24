Aurelia Bis, Russo chiede un incontro urgente al Ministero: “Servono tempi certi, concludere i lavori prima possibile”

Savona. “Non solo chiediamo di essere aggiornati sull’andamento dell’opera, ma confidiamo che si persegua con la massima determinazione l’obiettivo di riprendere i lavori e di portarli a termine nel minor tempo possibile“. Il sindaco di Savona Marco Russo scrive una lettera al Ministero nella quale chiede un incontro urgente sul tema Aurelia Bis.

Nella richiesta, il sindaco sollecita chiarimenti puntuali “sui tempi di assegnazione dell’opera ad altra impresa e sui tempi di ripresa dei lavori sul cronoprogramma aggiornato, ribadendo la necessità di arrivare alla conclusione dell’intervento prima possibile e con tempi certi sull’analisi delle opere di mitigazione dell’impatto dei cantieri sui quartieri interessati nelle more del completamento dell’opera”.

“Come abbiamo avuto modo di evidenziare in diverse occasioni – sottolinea il sindaco Russo nella lettera – la conclusione dell’opera, la cui durata ormai assume dimensione paradossale, è una necessità impellente per la comunità savonese, come emerge ormai quotidianamente, perché è indifferibile l’esigenza di ridurre la pressione di traffico nella città e separare il più possibile il traffico pesante da quello urbano. Inoltre, la pendenza dei lavori costringe a far fronte ai disagi derivanti dalla presenza stessa del cantiere con particolare riferimento, per quanto riguarda Savona, ai residenti dei quartieri di Valloria e La Rusca”.

Nel frattempo nei giorni scorsi il tribunale ha consentito ad Anas di rescindere il contratto con Ici Costruzioni.