Aurelia Bis, incontro tra sindacati e azienda. Filca Cisl: “Lavoratori senza stipendio a dicembre, situazione disastrosa”

Savona/Albisola Superiore. “La situazione è disastrosa“. Queste le parole di Maurizio Nonnoi, Filca Cisl Liguria, dopo l‘incontro tra i sindacati, i lavoratori e e il consorzio Hub che gestisce l’appalto con la presenza di ICI avvenuto nel cantiere dell’Aurelia Bis a Grana.

“Ici ci ha confermato che il 24 novembre hanno presentato istanza di concordato al tribunale – spiega Nonnoi -, ora è tutto congelato. I lavoratori non potranno riscuotere la tredicesima, ora sono in attesa dello stipendio di settembre a cui dovrebbe provvedere Anas, ottobre già pagato da hub Savona e novembre difficilmente lo percepiranno”.

La situazione sarà in stallo in attesa delle decisioni del tribunale: una sul concordato (attesa entro metà gennaio), l’altra sulla richiesta di Anas di annullare il contratto (entro le prossime due settimane). “Dal lato sindacale – aggiunge Nonnoi – abbiamo valutato di fare ulteriori presidi, ma ad oggi bisogna aspettare il tribunale, siamo sul limbo dell’incertezza. Confidiamo che Anas provveda al pagamento di settembre in modo che i lavoratori non rimangano scoperti sotto le feste natalizie”.

Aggiunge Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria: “L’azienda ha detto chiaramente che non pagherà lo stipendio di novembre, dicembre e sono in difficoltà per pagare le spettanze in Cassa Edile. E ICI ha detto che nulla cambierà fino a quando non ci sarà la decisione del giudice. Chiediamo ancora una volta ad Anas, come ha già fatto altre volte, di intervenire per aiutare questi lavoratori che stanno vivendo una situazione surreale e pagano le colpe di un’azienda che in questi mesi non ha mai dato garanzie e sicurezza ai lavoratori. Anas ha dimostrato grande attenzione e sensibilità invece durante tutto questo periodo: confidiamo che possa dare anche questa volta un aiuto per trovare una soluzione rispetto al comportamento inaccettabile e gravissimo di ICI”, conclude.