Aurelia Bis a Savona, Anas annuncia: “Nuovo tavolo tecnico, obiettivo è la ripresa dei lavori”

Savona. “La prossima settimana il responsabile della Struttura territoriale Anas della Liguria, Nicola Dinnella, convocherà un tavolo tecnico con i Comuni coinvolti dall’opera: si riunirà periodicamente per monitorare i cantieri, raccogliere le richieste del territorio, diminuire i disagi”.

L’annuncio arriva da Anas che precisa sullo stato delle attività e il percorso intrapreso per la ripresa dei lavori in relazione all’opera dell’Aurelia Bis a Savona, al centro di non poche polemiche per la lunga fase di stallo: l’ultima in ordine di tempo è quella delle dichiarazioni del sindaco di Savona Marco Russo.

“La vicenda dell’Aurelia Bis è caratterizzata da un iter complesso. Il ruolo dei tribunali è stato ed è tuttora determinante – ricorda Anas – e le decisioni assunte in sede giudiziaria hanno così imposto tempi tecnici non comprimibili e rispettati da Anas in piena osservanza delle procedure e della normativa vigente”.

A seguito degli esiti giudiziari Anas ha provveduto alla risoluzione dei contratti in essere e, secondo procedura, ha avviato il percorso necessario per le successive fasi operative: “In parallelo, come già anticipato e condiviso nel corso di numerose riunioni istituzionali con tutti i rappresentanti degli Enti Territoriali, è stato delineato un tracciato tecnico e amministrativo finalizzato alla ripartenza dell’intervento viario” aggiunge.

Anas, poi, sottolinea come “l’esito dei contenziosi non sia di per sé sufficiente a consentire l’immediata riattivazione del cantiere. Proprio per questo negli ultimi mesi si sono tenuti molteplici incontri con tutti i soggetti coinvolti e sono state avviate interlocuzioni formali con i referenti istituzionali competenti anche attraverso comunicazioni dirette ai livelli tecnici e amministrativi interessati”.

“Anas ribadisce la piena disponibilità al dialogo con il Comune di Savona e con tutti gli enti interessati. Riafferma ancora una volta l’impegno senza sosta per portare a compimento al più presto un’infrastruttura strategica”.

“Dopo anni di stallo è stata delineata una strada concreta per superare le criticità e consentire la ripresa dell’opera. L’obiettivo resta quello di procedere con responsabilità, nel rispetto delle regole e con la massima attenzione ai tempi tecnici necessari, per garantire una soluzione definitiva e sostenibile per il territorio” conclude Anas.