Assessorato alla Sanità, PD all’attacco sul nome di Claudia Morich: “Bucci faccia chiarezza”

Liguria. “Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, deve fare chiarezza sulle indiscrezioni che vedono il nome della dottoressa Claudia Morich, circolare come possibile futura assessora regionale al bilancio. La diffusione di questo nome impone trasparenza immediata, soprattutto alla luce del bilancio regionale attualmente in fase di definizione e approvazione”.

Così il segretario del PD Liguria Davide Natale, il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna e il segretario metropolitano Pd Genova Simone D’Angelo.

“È indispensabile sapere subito se Morich stia lavorando in qualità di dirigente tecnica oppure se lo stia facendo in quanto “promessa” assessora al Bilancio della Regione Liguria – prosegue la nota – chi svolge un ruolo tecnico lo svolge nell’interesse di tutti e a garanzia anche dei consiglieri di opposizione, invece se opera come assessore in pectore il discorso cambia completamente”.

“Ci vuole rispetto per le istituzioni, quel rispetto che Bucci anche questa volta non dimostra di avere. Come PD dichiariamo fin da ora che non potremmo in alcun modo accettarlo. Quindi il presidente Bucci chiarisca immediatamente. Prima di procedere con l’iter del bilancio ogni dubbio deve essere fugato in modo netto”, concludono.