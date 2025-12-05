“Aspettando il Natale”, festa in Croce Bianca a Borghetto con merenda e Babbo Natale

Borghetto Santo Spirito. Si svolgerà l’8 dicembre, a partire dalle ore 15, l’appuntamento “Aspettando il Natale” organizzato dalla Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito con il patrocinio del Comune. Una giornata pensata per le famiglie e per i più piccoli, che avranno l’occasione di scoprire da vicino l’attività dei volontari e di vivere insieme l’atmosfera natalizia.

Alle 15 verrà proposto un momento introduttivo per spiegare ai presenti che cos’è la Croce Bianca e quali servizi offre sul territorio. A seguire, alle 15.30, arriverà uno degli ospiti più attesi: Babbo Natale, pronto per foto e sorrisi con i bambini.

La merenda per tutti, a base di bomboloni, renderà l’evento ancora più conviviale. Durante il pomeriggio i volontari illustreranno inoltre alcune semplici ma fondamentali regole su come comportarsi in caso di emergenza, un’opportunità utile per avvicinare grandi e piccoli al tema della prevenzione.

Un pomeriggio che si preannuncia all’insegna della festa, della condivisione e della scoperta del mondo del volontariato.