Cairo Montenotte. Pomeriggio di divertimento in piazza della Vittoria a Cairo Montenotte per i bambini presenti all’iniziativa “Aspettando Babbo Natale” organizzata dal distaccamento valbormidese dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno esibito i loro mezzi e le loro abilità ai presenti.

Per l’occasione sono state eseguite alcune manovre di soccorso da parte del personale, come la simulazione di un incidente stradale, lo spegnimento di una bombola di gpl e la ricerca di un disperso con il nucleo cinofilo.

A conclusione dell’iniziativa è stata allestita una teleferica con la quale è arrivato Babbo Natale che, una volta in piazza, ha distribuito caramelle ai bambini presenti.

I Vigili del fuoco hanno mostrato come agiscono in situazioni di emergenza facendo conoscere i loro volti e parte delle tecniche operative.