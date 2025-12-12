Asl2, domenica 14 dicembre il concerto di Natale “Note per Santa Corona”

Pietra Ligure. ASL2 invita la cittadinanza al Concerto di Natale “Note per Santa Corona”, in programma domenica 14 dicembre alle ore 15 presso la Chiesa dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’iniziativa rappresenta un momento musicale dedicato ai pazienti, ai loro famigliari, agli operatori sanitari e ai volontari che quotidianamente contribuiscono al funzionamento dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure 2.

L’evento è reso possibile grazie alla generosità della BRG ORCHESTRA, composta da 45 elementi e diretta dal Maestro Marco Bortoletti, e grazie alla disponibilità di Don Fabrizio, che ha accolto con sensibilità la proposta artistica. Il concerto, a ingresso libero, è aperto a tutta la cittadinanza.

Dichiara il Maestro Marco Bortoletti: “Nel programmare la stagione invernale dei concerti della BRG ORCHESTRA è nato il desiderio di omaggiare, con un’esibizione all’interno della Chiesa di Santa Corona, i pazienti, i medici, gli operatori sanitari e tutti coloro che soggiornano o operano all’interno dell’ospedale. L’evento vuole essere un momento di piacere e di svago per i degenti e un ringraziamento per tutti gli operatori e i volontari che quotidianamente si spendono per la salute e la cura del prossimo. Il concerto è programmato dalle 15 alle 16 proprio per consentire la partecipazione dei pazienti e degli operatori. L’Orchestra ha un organico composto da quarantacinque elementi, tra cui musicisti professionisti, studenti, amatori e i Tilt Pipes (due cornamuse). Il programma dei concerti proporrà brani del repertorio tradizionale e classico del Natale e del Capodanno, oltre ad alcuni richiami alle colonne sonore, come da consueta cifra stilistica della BRG”.

Dalla Direzione Strategica di ASL2 concludono: “Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla BRG ORCHESTRA per la disponibilità e la generosità dimostrate, nonché a Don Fabrizio per l’ospitalità. Offrire un momento di serenità, cultura e partecipazione condivisa all’interno dell’ospedale rappresenta un gesto di grande valore umano. Questa iniziativa, oltre a testimoniare la vicinanza della cittadinanza alla nostra Azienda, contribuisce a creare un clima di calore e normalità per pazienti, famigliari, operatori e volontari, particolarmente significativo nel periodo natalizio”.