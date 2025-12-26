“Arsenico e vecchi merletti”, cerimonia dei Baronetti e delle Menzioni Speciali al Cinema Teatro Gassman

Borgio Verezzi. Il 4 gennaio, al Cinema Teatro Gassman di Borgio Verezzi, la Compagnia del Barone Rampante apre il nuovo anno con una serata che unisce teatro, formazione e riconoscimento del percorso artistico dei suoi allievi: la cerimonia dei Baronetti e delle Menzioni Speciali, accompagnata dalla messa in scena di “Arsenico e vecchi merletti”, con ingresso a offerta libera.

Al centro della serata, lo spettacolo “Arsenico e vecchi merletti”, tratto da una riduzione teatrale dell’omonima commedia di Joseph Kesselring, una delle più celebri commedie nere del Novecento.

La messa in scena è curata da Gaia De Giorgi (Teatro Nazionale di Genova), Iacopo Ferro (Teatro Stabile di Torino) e Gaia Capelli (Teatro Stabile del Veneto), che affiancano e dirigono alcuni dei ragazzi della Compagnia del Barone Rampante.

L’adattamento proposto rilegge l’opera con lo sguardo e l’energia delle nuove generazioni, trasformando il celebre testo in un’esperienza formativa e corale: un lavoro sul ritmo, sul gioco scenico e sull’ensemble, in cui la dimensione didattica si intreccia naturalmente con quella spettacolare. Il confronto con un classico del teatro diventa così occasione di crescita artistica e personale, nel segno della continuità e della trasmissione del mestiere.

Accanto allo spettacolo, la cerimonia dei Baronetti e delle Menzioni Speciali rappresenta un momento significativo della vita dell’Associazione: un’occasione per valorizzare l’impegno, la costanza e la crescita artistica maturata nel corso dell’anno all’interno dei laboratori e dei progetti del Barone Rampante.

I riconoscimenti riguardano le attività formative svolte nel corso dell’anno, tra cui:

“Gl’innamorati” – spettacolo teatrale e progetto formativo

a cura di Iacopo Ferro, Gaia De Giorgi e Gaia Capelli

“Piccoli attori in scena” – laboratorio teatrale

a cura di Lara Galli

“Io non sono quel che sono” – seminario di recitazione e canto

a cura di Elisabetta Mazzullo e Davide Lorino

“Nel bosco delle storie: La volpe in cerca di un marito” – laboratorio teatrale

a cura di Lara Galli

“Il giardino delle storie perdute: La corona del topo re” – laboratorio teatrale

a cura di Lara Galli

“Giovani attori in scena” – laboratorio di teatro-danza

a cura di Claudia Monti

“Giovani attori in scena” – laboratorio teatrale

a cura di Andrea Nicolini e Iacopo Ferro

La serata del 4 gennaio si configura così come un passaggio simbolico tra generazioni, in cui chi oggi guida i ragazzi – spesso ex allievi della Compagnia – restituisce al pubblico il senso profondo di un lavoro che cresce nel tempo, nel segno della formazione, della continuità e dell’amore per il teatro.