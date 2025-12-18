Armati di pistola e cacciavite rapinano farmacia a Savona: indaga la Polizia di Stato

Savona. Rapina ai danni della Farmacia Riccardi di via Piave a Savona. E’ avvenuto lunedì sera, quando due malviventi sono entrati all’interno della rivendita poco prima della chiusura, intorno alle 19 circa, fingendosi normali clienti.

I due avevano il volto in parte nascosto. Dopo essersi avvicinati verso il bancone, uno di loro ha estratto una pistola (forse un’arma giocattolo o una scacciacani) e l’altro un cacciavite. Così armati, i due hanno intimato a clienti e personale della farmacia di non muoversi.

A questo punto, i malviventi si sono diretti verso la cassa intimando ai farmacisti di consegnare loro il denaro. Messe le mani sul contante, i due sono fuggiti. Non si esclude che all’esterno della rivendita ci potesse essere un terzo complice a bordo di un veicolo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Volanti della Polizia di Stato, che hanno subito dato il via agli accertamenti del caso ascoltando i testimoni del furto e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile. L’entità del bottino è in fase di quantificazione.