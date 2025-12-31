Aretusa e Alfeo

“Si favoleggia che questo ﬁume sia l’Alfeo il quale, cominciando nel Peloponneso, e guidando la sua corrente sotterra a traverso del mare ﬁno al luogo dov’è la fontana Aretusa, quivi sbocchi di nuovo e vada al mare. E ne fan congettura da questo, che una ﬁala caduta dentro quel ﬁume in Olimpia fu trovata a Ortigia nell’Aretusa; e dall’osservarsi che questa s’intorbida quando in Olimpia si fa il sagriﬁcio de’ buoi”, così scriveva il geografo Strabone vissuto all’epoca di Augusto del quale era grande estimatore. Lo “scienziato” Strabone fa riferimento, nello specifico, a un antico mito che narra dell’amore controverso tra Alfeo, una divinità fluviale, e la ninfa Aretusa. Il mito racconta, o, per dirla col distacco di Strabone, favoleggia, di come la bellissima Aretusa, ninfa celebrata all’epoca per la sua incredibile bellezza, fosse divenuta prediletta della dea Artemide alla quale si era consacrata. Devota alla dea, partecipava con passione alle battute di caccia ma un giorno, forse attratta da una preda particolare, finì per allontanarsi dal gruppo delle compagne fino a trovarsi, sola e accaldata, presso le rive di un fiume. Le acque erano particolarmente limpide e invitanti così Aretusa, estremamente pudica, dopo aver verificato che nesuno potesse osservarla, si risolse a spogliarsi e a scendere nel fiume. Una volta immersa e compiaciuta cominciò ad avvertire una strana sensazione, le acque intorno a lei, invece di scivolare veloci a valle, tendevano a ristare formando mulinelli che sembrava la stessero carezzando. La pur piacevole sensazione inquietò la giovane che, in tutta fretta, abbandonò il fiume per fuggirne la seduzione eccessiva ma, magia mitologica, ecco che il corso d’acqua si manifesta nelle sue sembianze antropomorfe, quelle di un giovane dio che, anch’esso nudo e grondante di acqua cristallina, non nascondeva il proprio desiderio. La situazione, piuttosto eccitante, non poteva avere gli sviluppi che ci si potrebbe attendere, nel mito la castità e il pudore femminile, specie delle ninfe consacrate ad Artemide, è proverbiale, insomma, Aretusa si diede alla fuga nonostante le offerte d’amore del giovane e bellissimo Alfeo.

Mi sembra interessante sottolineare che il desiderio inequivoco di Alfeo viene descritto, nel mito, come un sentimento d’amore, la prossimità tra la naturale pulsione del giovane nei confronti di tanta bellezza e il sentimento d’amore era accettata dalla cultura antica, oggi i termini sono chiaramente distinti, il desiderio sessuale può essere accettato come tale senza riconoscervi almeno i prodromi del sentimento. Ma ciò che più interessa in questa riflessione è che la fanciulla non condivide le voglie del giovane e, viste le sue insistenze, decide di fuggire. Nella narrazione greca, l’amore, che comunque è di questo che tratta la leggenda, giustifica le insistenze di Alfeo, che oggi definiremmo uno stalker, il quale, dopo aver a lungo inseguita l’amata, senza riuscire a raggiungerla, la vede scomparire in una coltre di nebbia o, secondo altre versioni, in una nuvola. Le diverse narrazioni concordano sul fatto che la giovane, disperata, si rivolse alla dea Artemide per essere salvata dalle brame di Alfeo e la sua tutrice, solidale con gli intenti della ninfa, si mette in azione per allontanarla dalla vista di Alfeo, si sa, lontana dagli occhi lontana dal cuore. Resta da chiarire la ragione per cui l’intervento di Artemide sia stato così poco estremo, specie viste le prerogative della dea, ma nel mito nulla accade per caso; la riflessione in ottica psicologistica moderna parla del confronto fra il virginale pudore di lei e la focosa passione di lui, la fanciulla, inconsapevolmente attratta quanto spaventata, è naturale che fugga, il maschio, già navigato e con gli ormoni accesi, non può che perdere la testa e ostinarsi nel “cacciare la cacciatrice”. A questo punto pare che Artemide decida di allontanare la ninfa dalla Grecia e così la trasporta a Siracusa, sull’isola di Ortigia trasformandola, sembra su richiesta della giovane, in una limpida fonte.

Non è secondario che la fanciulla chieda di assumere sembianze tanto prossime a quelle del seduttore dal quale voleva fuggire. Intanto Alfeo, disperato ma non placato nel suo desiderio, chiede a Zeus, in altre versione al padre Oceano, di aiutarlo a lenire le sue pene d’amore; ovviamente anche Alfeo ha dei “santi in paradiso” e così viene esaudita la sua preghiera anche se dovrà a lungo lottare per ottenere il premio. Le sue acque potranno, dopo un tortuoso e sotterraneo percorso, raggiungere quelle di Aretusa oltre il mar Ionio, proprio a Siracusa dove, fondendo i due liquidi, quello maschile intriso del sale marino e quello femminile puro e sorgivo, l’amore troverà il suo compimento nella mitica fonte Aretusa che, seppure sgorgante nell’entroterra, si caratterizza per la sua salinità. Il mito si conclude con l’intervento definitivo di Artemide che scava una caverna sotto la fonte dove, per l’eternità, i due giovani, in sembianze di acqua, potranno fondersi incessantemente. Per secoli poeti e scrittori hanno cantato il romantico epilogo del mito esaltandone gli effetti quasi magigi, Diodoro Siculo parla di pesci sacri nella fonte, altre narrazioni riguardano il fatto che quando a Olimpia veniva effettuato un sacrificio di tori le acque in Sicilia si intorbidivano, oppure che un trofeo dei giochi olimpici caduto nel fiume Alfeo sia comparso poi nelle acque della fonte Aretusa, per certo in Olimpia Artemide e Alfeo si dividono lo stesso altare; ma il mito ha trovato eccellenti cantori non solo in tempi lontani, come nel caso di Virgilio, bensì fino quasi ai giorni nostri, è il caso di Carducci e Quasimodo. Arriviamo così all’amore al tempo dei social, quando lo stalking trascende fino ad arrivare al femminicidio, alla tragedia delle numerose violenze sessuali riportate dalla cronaca: come possiamo ripensare il mito di Alfeo e Aretusa ?

Partendo dalla prospettiva junghiana per cui il mito esprime archetipi meta temporali e meta spaziali, il paradigma “maschio cacciatore” in relazione a quello di “femmina preda”, oppure la logica della genitalità testosteronica contrapposta alla pudica castità femminile appare più come la rappresentazione di un modello culturale piuttosto che di una struttura congenita nella specie, questo sembra rendere anacronistico il mito anche nelle sue più recenti riletture psicoanalitiche. Potremmo piuttosto utilizzarlo per meglio comprendere la logica dell’epoca nella quale è nato e che, nelle sue propagini più recenti, è sopravviussuta fino al secolo scorso, così come il fatto che oggi sia caduto nel gorgo della dimenticanza può essere strumento interessante per meglio cogliere il presente. Di certo il maschile di oggi è meno elementare e più fragile del modello Alfeo così come il femminile ha da tempo reclamato il proprio diritto alla libertà del desiderio e della scelta. Ciò che allora poteva lecitamente essere interpretato come il simbolo di un rituale d’amore, l’ondivago giocare tra presunta preda in fuga e cacciatore, forse solo per mettere alla prova passione e qualità di entrambe, diviene oggi tragico preludio alla violenza nella quale, troppo spesso, è la donna a subire le conseguenze. Allo stesso modo può invitare a prestare più attenzione a quando un no e una fuga sono un modo per verificare il reale interesse e quando sono semplicemente un no che merita rispetto. I depliant turistici, che promuovono una visita alla fonte Aretusa, recitano che “appoggiandosi alla ringhiera in ferro che sovrasta la fonte, il visitatore avrà la sensazione di vederne le scene perché il luogo è così pieno di magia che ne rimarrà coinvolto”, in effetti ancora oggi per i siracusani, non a caso noti anche come aretusini, per la coppia che si regala lo spettacolo del tramonto oltre i Monti Iblei dai bordi della fonte Aretusa è di buon auspicio per l’eternarsi del sentimento. Tra i miti classici quello di Alfeo e Aretusa è reputato tra i più romantici, ma, senza nulla togliere alla delicatezza del mito, sarà opportuno ripensare l’idea di amore, la sua essenza, che deve essere libertà e rispetto, la sua doppia radice che esige reciprocità, medesimi diritti e consapevolezza che amare è sempre un dare e un darsi e mai un pretendere.

