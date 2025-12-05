Arenzano, il rammarico di Cocco: “Overperformato nel primo tempo e quel 2 a 0…”

Un primo tempo strappa applausi contro una big come il Pietra Ligure aveva fatto sognare all’Arenzano il colpaccio. Prima frazione chiusa in vantaggio 0-1 grazie al goal di Damonte. L’episodio che cambia la gara è il goal annullato al 28′ a Sakhi per un fuorigioco più che dubbio. A onor di cronaca, poco dopo, anche il Pietra Ligure aveva reclamato per un calcio di rigore non assegnato.

L’allenatore arenzanese ed ex di giornata Matteo Cocco analizza così la partita: “Secondo me il nostro primo tempo è stato veramente importante sotto tutti i punti di visto. Questo ci aveva portato anche sul 2-0. Quell’episodio è talmente palese nella dinamica che c’è poco da dire. Il goal avrebbe avuto un impatto emotivo sulle due contendenti. Nella ripresa abbiamo provato a essere ancora aggressivi. Nel primo tempo abbiamo tenuto un ritmo alto a tre giorni da una partita persa al 95′. Non abbiamo fatto le barricate nella ripresa. C’è rammarico per un primo tempo che chi ha visto la partita ricorderà, ma non porta punti”.

“Questo primo tempo possiamo riproporlo e può diventare il nostro livello standard. L’Arenzano aveva tante assenze, oggi non c’erano né Castiglione né Battaglia. Non c’era neanche un giocatore importante come Genduso. Prima di oggi non abbiamo mai perso con più di un goal di scarto: oggi subito il 2-1 dovevamo rimanere maggiormente agganciati alla partita”.

“Non è stato calo fisico, ma di energie mentali. Nel primo tempo abbiamo overperformato, ma nel secondo tempo è mancata la forza. Quando parlo di energie non parlo di energie solo fisiche, abbiamo paradossalmente pagato questo primo tempo. Gli episodi non ci hanno giocato a favore. Nel primo tempo abbiamo nuotato benissimo nel primo tempo, nella ripresa non abbiamo trovato le energie per rimanere a galla”.

“Per me tornare a Pietra Ligure è stato strano. Qua ci sono tanti amici con cui ho condiviso un percorso. Volevo fare qui una grande partita per l’obiettivo dell’Arenzano. Poi, fa piacere vedere facce a cui si vuole bene. Ma dal riscaldamento a fine partita non c’è stata differenza.