Apre il bando per diventare maestro di sci alpino e snowboard

Liguria. Apre oggi, mercoledì 10 dicembre, il bando di selezione di Regione Liguria per l’accesso ai corsi finalizzati al conseguimento dell’idoneità all’insegnamento dello sci alpino e dello snowboard.

L’iniziativa, rivolta a privati interessati all’esercizio della professione di maestro di sci, si inserisce nel quadro delle politiche regionali a sostegno della qualificazione degli operatori sportivi e della valorizzazione delle discipline montane.

Il bando sarà aperto fino al 10 gennaio e disciplina l’accesso ai corsi previsti per il biennio formativo 2026-2027. Le prove tecniche, attitudinali e pratiche si svolgeranno in località Artesina, in provincia di Cuneo, sia per la disciplina dello sci alpino sia per la disciplina dello snowboard.

“La Regione conferma il proprio impegno nel garantire i percorsi formativi necessari per preparare futuri professionisti capaci di insegnare con competenza e sicurezza sulle montagne liguri e italiane – dichiara l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – l’attività dei maestri di sci è fondamentale tanto sul piano turistico quanto su quello educativo: per questo i corsi prevedono standard selettivi e una forte componente pratica”.