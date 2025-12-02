Approvato Odg di Bozzano in Regione: “Al via tavolo per affrontare l’emergenza viabilità tra Varazze, Celle, Albisola e Savona”

Liguria. Approvato all’unanimità dal consiglio regionale l’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale di Vince Liguria – Noi Moderati Alessandro Bozzano, che da mesi si batte per portare all’attenzione l’emergenza vissuta quotidianamente sull’Aurelia e sulle strade urbane tra Varazze, Celle, Albisola e Savona.

Bozzano ha evidenziato come “le frequenti chiusure dell’A10 – necessarie per i lavori di messa in sicurezza – stiano provocando un dirottamento massiccio di mezzi pesanti sull’Aurelia, trasformando un’arteria costiera già fragile in un percorso congestionato e pericoloso. Il traffico proveniente dal porto di Savona, che utilizza in larga parte il casello di Albisola, amplifica ulteriormente la pressione sulla rete stradale locale. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: asfalto distrutto, buche, cedimenti e un livello di rischio crescente per residenti e automobilisti”.

“L’Aurelia non è in grado di sopportare questo carico e i Comuni non possono più essere lasciati soli di fronte a questa emergenza”, ha dichiarato Bozzano, ricordando che “i danni riscontrati sulle strade al solo territorio di Albisola Superiore superano il milione di euro”. Il consigliere ha inoltre richiamato “l’urgenza di sbloccare i lavori dell’Aurelia bis e del ribaltamento del casello di Albisola, opere fondamentali per una soluzione strutturale del problema”.

Grazie al suo ordine del giorno approvato oggi, Regione Liguria si impegna a richiedere con urgenza l’istituzione di un tavolo permanente presso la Prefettura di Savona, con la partecipazione di Regione, Comuni, Autostrade per l’Italia, Anas e associazioni di categoria per valutare la chiusura al traffico pesante del casello di Albisola Superiore.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha dato parere favorevole. Roberto Arboscello (Pd) ha chiesto una modifica che è stata accolta da Bozzano.

“Serve un cambio di passo immediato – conclude Bozzano – per restituire sicurezza e dignità ai nostri territori. Continuerò a battermi finché non arriveremo a risultati concreti. Ringrazio l’assessore Giacomo Raul Giampedrone per la disponibilità dimostrata nell’affrontare il tema”.