Generosità

Anmi Andora raccoglie  generi alimentari a favore della Caritas

Fino alle 20 del 27 dicembre al Conad

Generico dicembre 2025

Andora. Appuntamento benefico con la sezione “Giobatta Pesce” di Anmi Andora che, con il patrocinio del Comune di Andora, oggi 27 dicembre, propone una raccolta di generi alimentari a favore della Caritas locale.

Trovate i volontari presso il Conad di via Santa Caterina fino alle ore 20.00.

“Doniamo per assicurare un Natale e giorni dignitosi anche a chi è meno fortunato e attraversa un momento di difficoltà – è l’invito di Claudio Londri presidente dell’ANMI – Andora è una comunità generosa e sono certo aiuterà la Caritas nel suo lavoro di assistenza al prossimo”.

