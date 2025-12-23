Andrea Bruzzone primo Geometra Laureato della provincia di Savona

Savona. E’ il 32enne Andrea Bruzzone il primo Geometra Laureato della provincia di Savona.

La laurea LP-01 delle “Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio” è un nuovo percorso universitario triennale professionalizzante e abilitante che forma figure tecniche per il settore edile, urbanistico e territoriale, come il Geometra Laureato, e permette l’iscrizione diretta all’albo professionale. Chi lo porta a termine e si laurea, quindi, non deve più sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione come i geometri tradizionali.

Il corso è stato attivato all’Università di Genova, dove giusto qualche giorno fa Andrea Bruzzone ha discusso la sua tesi di laurea, incentrata su “Sicurezza dei lavoratori, gestione del cantiere e i compiti del ufficio direzione lavori nell’ambito dei lavori di risanamento del piano viabile delle strade statali”.

Bruzzone, dipendente di un’azienda che opera nella manutenzione stradale, diplomato geometra e membro del consiglio direttivo del Collegio dei Geometri di Savona, ha scelto di frequentare il corso di laurea per ampliare il proprio bagaglio di competenze: “Questo corso di laurea – spiega – offre due principali opportunità. Da un lato, è un corso di laurea che, al termine, consente di intraprendere immediatamente la libera professione. Da un lato, chi è già abilitato alla libera professione, può ottenere un titolo superiore al classico diploma di geometra di istituto tecnico e avere una formazione più completa nell’ambito delle costruzioni, delle infrastrutture, della sicurezza nei cantieri, delle stime immobiliari e dell’estimo. Personalmente, avendo già l’abilitazione, ho deciso di frequentarlo per poter incrementare il mio bagaglio di competenze professionali e un titolo di studi superiore”.

Bruzzone, come detto, è il primo savonese ad aver conseguito questo titolo di studi: “E sono il terzo in tutta la Liguria. Certamente una bella soddisfazione”.