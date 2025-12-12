Andora, nasce il nuovo portale visitandora.it: informazioni per i turisti e aggiornamenti per i residenti

Andora. Andora è pronta a svelare il suo volto più dinamico e accogliente. In vista della stagione primaverile e estiva la cittadina della Riviera di Ponente lancia “Visit Andora”, un progetto di comunicazione e promozione fortemente voluto dagli albergatori andoresi che promette di rinnovare radicalmente il modo in cui i turisti vivranno e scopriranno il territorio. Le guide statiche finiscono in soffitta, il futuro è fresco, diretto ed emozionale.

“In un mercato turistico sempre più competitivo, è fondamentale scommettere sui canali digitali – spiegano gli albergatori andoresi che hanno presentato il progetto all’hotel Galleano come un regalo natalizio – “Visit Andora” nasce proprio per questo: trasformarsi in un “contenitore digitale performante” sempre aggiornato, capace di mettere in rete eventi, concerti, mostre e le innumerevoli bellezze del territorio, dalle spiagge al suo splendido entroterra”.

Il cuore del progetto batte sui social, con aggiornamenti costanti e un linguaggio universale, pensato per dialogare con tutte le generazioni. L’obiettivo è duplice: informare i turisti in tempo reale e tenere aggiornati i residenti su tutte le opportunità offerte dalla loro città. Le pagine social affiancano un sito internet capaci di informare tempestivamente su eventi in modo intuitivo per scoprire Andora. A dare un volto a questa nuova identità è un logo “fresco” e dinamico che è una vera e propria poesia visiva. La forma fluida è stata pensata per essere un invito e una porta d’accesso emozionale. I colori esprimono perfettamente l’armonia che caratterizza Andora: il dialogo costante tra il mare, le spiagge e la natura del suo territorio. Il progetto è il risultato di un lavoro di squadra, aperto a tutte le realtà turistiche e commerciali della città che vuole raccontare la città assicurando che l’entusiasmo di Andora continui a risplendere per il futuro.

“”Visit Andora” – è quanto hanno spiegato durante la presentazione – non è solo una campagna promozionale ma un vero e proprio abbraccio digitale che la città offre a chiunque voglia scoprirla, promettendo di svelare un’identità viva e riconoscibile”.