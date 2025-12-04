Andora, le classi della scuola media a lezione di volontariato presso la sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Andora. Lezione speciale per gli studenti delle prime classi della scuola media “Benedetto Croce” di Andora che hanno partecipato a un’attività didattica fuori dall’aula, ospiti del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Le classi si sono recate nella sede dei volontari, dove gli studenti hanno potuto conoscere da vicino le attività quotidiane e straordinarie svolte dal gruppo. Si è trattato di una vera e propria lezione di educazione civica.

Ad accoglierli c’erano il sindaco di Andora Mauro Demichelis, il vicesindaco Daniele Martino , il comandante della polizia municipale Paolo Ferrari che si sono messi a disposizione delle domande dei ragazzi e il responsabile del gruppo Alberto Petrucco. Insieme hanno illustrato i vari ruoli operativi che ognuno di loro ha nel corso delle emergenze e sottolineato l’importanza dell’opera della Protezione Civile nel territorio.

Dopo la visita ai locali operativi, gli alunni hanno seguito una lezione in sede, scoprendo le funzioni e le modalità operative durante le allerte meteo, in occasione di incendi boschivi e in tutte le situazioni di emergenza.

“E’ stata una mattinata intensa – ha dichiarato Alberto Petrucco – Gli studenti hanno dimostrato grande interesse facendo molte domande. Cercheremo di organizzare ulteriori incontri anche con i più piccoli”.

La sede, al pianoterra del palazzo comunale ospita sia il Gruppo Comunale di Protezione Civile che lo storico gruppo Antincendio Boschivo : due organizzazioni altamente qualificate che negli anni si sono distinte non solo nelle attività locali, ma anche in missioni nazionali su scenari complessi come terremoti e alluvioni .

La visita è avvenuta sotto la guida e la supervisione dei docenti accompagnatori: Irina Babalau, Giovanna Dho, Claudia Ferrando, Andrea Baudoino, Manuel Bernabò, Fabrizio Griggio e Francesca Piscitiello, che hanno seguito gli studenti in questa esperienza formativa.