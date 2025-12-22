Andora inizia il 2026 con l’8^ edizione del Cimento Invernale di nuoto

Andora. Giovedì 1° gennaio l’8^ edizione del Cimento Invernale di Andora, fa debuttare l’anno con il tradizionale bagno goliardico, organizzato dal Comune di Andora e dalla Lega Navale Italiana di Andora.

Appuntamento presso i Bagni Holiday e la spiaggia antistante. L’evento inizierà alle 10.30 con l’iscrizione dei partecipanti e la consegna della borsa gadget, in cotone riciclato. Il Cimento sarà presentato da Gianni Rossi che, come tradizione, trasformerà il cimento in una festa sulla spiaggia. L’ingresso in acqua è previsto intorno alle 11.30.

Il cimento invernale di Andora premierà il partecipante più longevo, il più giovane; quello proveniente da più lontano, il più estroso e il gruppo più numeroso.

A disposizione dei partecipanti vin brulé degli Alpini della Val Merula, Docce calde e cabina per il cambio, oltre all’assistenza in mare a cura dei bagnini, e dell’Associazione Bagni Marini e a terra della Croce Bianca.

Il comune di Andora ringrazia i Bagni Holiday, l’Associazione Bagni Marini, il Gruppo Alpini della Val Merula, la Croce Bianca sez. di Andora, Supercar per il prezioso supporto.