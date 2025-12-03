Andora: accensione dell’albero, fiera del vino e festa di San Nicola con visita all’oratorio e al Paraxo di Borgo Castello

Andora. L’apertura degli eventi natalizi di Andora è come da tradizione l’accessione dell’albero luminoso, con il concerto del coro dei bimbi delle scuole materne e primarie di Andora, in programma domani, giovedì 4 dicembre alle ore 18.00, in via Roma.

L’Albero di Natale di Andora, è collocato quest’anno, sul Belvedere Chiara Luce Badano, punto panoramico sul mare, lungo la passeggiata di levante. Un evento organizzato dal Comune di Andora e dal Comitato Genitori che propone dalle 17.30 anche il banco con i bellissimi lavoretti natalizi realizzati dai bimbi delle scuole. Al termine, cioccolata calda, pandoro e panettone per tutti.

L’evento è organizzato con il sostegno della Pro Loco Andora e della COA.

Programma. Alle 17.30 apertura Mercatino dei lavoretti dei bimbi delle scuole, alle 17.45 benedizione dell’Albero di Natale, alle 18.00 accessione dell’Albero con il concerto dei bimbi.

Sabato 6 dicembre, dalle ore 10.00 alle 12.00 – BORGO CASTELLO, APERTURA STRAORDINARIA DEL CASTELLO PARAXO E DEL CANTIERE DELL’ORATORIO DI SAN NICOLA E SEBASTIANO

In occasione della ricorrenza Festa di San Nicola, il comune di Andora ha organizzato una apertura del cantiere di riqualificazione dell’Oratorio dei Santi Nicolau e Sebastiano: si tratta del più antico edificio di culto del complesso di Borgo Castello, che risale all’XI-XII secolo con rimaneggiamenti tra XVI e XVII secolo, rimasto chiuso da molti anni per motivi di sicurezza. Dalle ore 10.00 alle 12.00, di sabato 6 dicembre, l’architetto Aurelio Toselli farà accedere il pubblico nell’oratorio in sicurezza ed esporrà ai visitatori gli interventi strutturali innovativi che stanno migliorando la stabilità dell’edificio, attraverso il rinforzo delle pareti, il ripristino di murature lesionate, e la manutenzione della copertura. Contestualmente, saranno aperte al pubblico alcune stanze del Paraxo, il Castello dei Clavesana attiguo all’oratorio. Alle ore 18.00, la Messa in onore di San Nicola sarà celebrata nella chiesa Parrocchiale di San Giovanni.

6,7,8 dicembre, Chiesa dei SS Giacomo e Filippo – GLI APPARTAMENTI DEL PALAZZO REALE DI MONACO IN MOSTRA NELLA CHIESA DEI SS GIACOMO E FILIPPO

Sempre a Borgo Castello, nei giorni 6, 7 e 8 dicembre, la Chiesa dei SS Giacomo e Filippo, sarà aperta, dalle 14.00 alle 16:30, per dare la possibilità di visitare la mostra “Le Sale del Palazzo di Monaco incontrano l’arte di Julien Spiewak”. L’esposizione di foto d’autore, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Andora con l’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco, in collaborazione con il Palais Princier del Principato di Monaco, espone le foto realizzate dal fotografo Julien Spiewak che mostrano le splendide sale dei Grandi Appartamenti del Palazzo Reale, solitamente visitabili solo in alcuni periodi dell’anno. La mostra, allestita da C|E Contemporary e Christine Enrile, sarà visitabile, ad ingresso libero, sempre dalle 14.00 alle 16.30, anche il 13 e 14 dicembre, 20 e 21 dicembre, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre. Il 29 dicembre, alle ore 16.00, è previsto un talk con l’artista Julien Spiewak.

Domenica 7 dicembre, dalle ore 9.00 alle 18.00, Molino Nuovo di Andora – ANDORA TORNA LA FIERA DEL VINO CON IL SUO PERCORSO DI DEGUSTAZIONI

Confermata la presenza dei piccoli animali da fattoria e street food ligure e piemontese.

Oltre 70 stand tra produttori di vini, formaggi, salumi, ortaggi, miele, farine, dolci, cioccolato, aromatiche e piante, artigianato artistico, intrattenimento con giochi di una volta, animali della fattoria. Sono i numeri della 28° edizione della storica Fiera del Vino di Molino Nuovo di Andora, in programma Domenica 7 dicembre dalle ore 9.00 alle 18.00. Organizzata dal COMUNE DI ANDORA in collaborazione con la C.O.A., Cooperativa. Ortolofrutticola Andorese, con il patrocinio Regione Liguria, propone un ricco itinerario di degustazione e vendita vini e prodotti tipici.

Un tour di sapori con i produttori della Val Merula, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia. Come tradizione, le cantine liguri, piemontesi e lombarde presenti parteciperanno al Premio DegustAndora, realizzato in collaborazione con FISAR che quest’anno giunge alla sua 25ª edizione.

La fiera del vino è anche una vetrina per i produttori locali di olio extravergine d’oliva, confezioni sott’olio, fiori, stelle di Natale, piante ornamentali e aromatiche. Come sempre, ampio spazio ai prodotti orticoli con il mercatino a km zero della Val Merula. Atmosfera di Natale anche con il consueto banco dei lavoretti delle scuole dell’Istituto comprensivo Andora-Laigueglia.

Street Food. Lo spazio street food propone il fritto misto di pesce della Cooperativa Pescatori di Capo Mele. La Proloco di Andora ripropone minestrone, la trippa e le frittelle di mele. I Comitato Presepe vivente di Duomo parteciperà con personaggi in costume e proporrà il panino con la salsiccia. Visto il successo ottenuto nelle passate edizioni sarà nuovamente presente il laboratorio di degustazione gratuita della Bagna Caoda con verdure fresche, proposta dalla Condotta Slow Food di Fossano. Immancabile la postazione degli Alpini Val Merula che propongono la classica e golosa accoppiata delle castagne e del vin brulé.

Il Maneggio Cavallo George animerà la giornata per i più piccoli, con animali della fattoria e il consueto Battesimo della sella. Confermata anche la Mostra di composizioni floreali a cura delle artiste della Val Merula. Il Comitato genitori anima l’angolo della Casa di Babbo Natale. Sempre i genitori prepareranno la cioccolata calda.

7 dicembre, ore 9.45, località Molino Nuovo – ANDORA_TORNA LA PASSEGGIATA DEL VINO

Domenica 7 dicembre si terrà ad Andora (Loc. Molino Nuovo) la Passeggiata del Vino, un’escursione facile di 5 km con partenza e arrivo presso l’ingresso della Fiera del Vino. Il ritrovo è fissato alle ore 9:45. La camminata, della durata di circa 1 ora e 30 minuti e con un dislivello di 50 metri, sarà accompagnata da una guida abilitata F.I.E. Si consiglia abbigliamento adeguato: scarpe da trekking, giacca antipioggia e antivento, zainetto con acqua. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro il 5 dicembre 2025 per copertura assicurativa. Per informazioni e iscrizioni: Barbara 338.4498062.