Andora: a Palazzo Tagliaferro, l’orientamento scolastico verso l’istituto tecnico del turismo

Andora. Prima giornata di orientamento all’Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico di Andora. Turismo sostenibile, ecoturismo, overbooking e strategie di marketing turistico al centro dell’unità didattica proposta con la tecnica del peer to peer: i ragazzi dell’Istituto “Giancardi” hanno presentato un’unità ludico-didattica dedicata all’educazione allo sviluppo sostenibile, ispirata all’Agenda ONU 2030 agli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria di I grado di Andora-Laigueglia.

Attraverso il gioco “I Guardiani del Mare – Race to 2030”, gli studenti hanno coinvolto i più giovani in un percorso interattivo che ha permesso di affrontare temi cruciali come la salvaguardia del mare, i cambiamenti climatici e la protezione degli oceani.

Il laboratorio, già sperimentato a Ecomondo, la fiera internazionale più importante del settore greeen, ha offerto l’occasione di introdurre concetti specifici legati al turismo sostenibile, come l’ecoturismo, l’overbooking e le strategie di marketing turistico.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Andora e l’Istituto “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio, e rappresenta un investimento concreto sul futuro dei giovani e sullo sviluppo del territorio.

Gli argomenti diventeranno parte integrante del nuovo percorso formativo che la città di Andora proporrà dal prossimo anno scolastico, con l’attivazione – a partire dal 2026/2027 – del primo istituto superiore cittadino: l’Istituto Tecnico Economico a indirizzo Turistico, ospitato nel plesso di via Cavour e con le attività laboratoriali presso l’Ufficio informazioni e accoglienza turistica di Palazzo Tagliaferro. Un traguardo storico che consentirà agli studenti di formarsi direttamente sul territorio in un settore strategico per l’economia ligure.

Il nuovo corso offrirà una preparazione completa, con lo studio di tre lingue straniere e discipline specifiche legate al turismo, alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio locale, in un’ottica di destagionalizzazione degli arrivi e delle presenze turistiche. Il percorso di orientamento e la presentazione del gioco hanno mostrato come la scuola possa essere un vero laboratorio di idee e di futuro, anticipando i contenuti che gli studenti troveranno nel nuovo istituto tecnico turistico.