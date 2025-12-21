Andora, a due anni dall’incendio che li uccise Enrica Corio ricorda il papà e la sorella

Andora. Anche quest’anno, sotto l’Albero di Natale di Andora, Enrica Corio ricorda i propri familiari, il padre Gualtiero e la sorella Maurizia Corio, tragicamente scomparsi nel terribile incendio divampato nella notte del 21 dicembre 2023 in un appartamento al primo piano di una palazzina lungo via Aurelia ad Andora .

Nel momento di raccoglimento, accanto alla signora Enrica Corio era presente il Sindaco di Andora, Mauro Demichelis, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale e della comunità.

“Amavano molto il Natale- ricorda la signora Corio – per questo ad ogni anniversario desidero ricordarli sotto uno degli alberi natalizi di Andora, e ringrazio il Sindaco che accoglie questo desiderio e mi accompagna in questo piccolo omaggio”.

Insieme al loro ricordo, il comune di Andora, rivolge un pensiero solidale a quanti, nel corso di questo 2025, hanno perduto una persona cara. Un gesto di memoria e condivisione che rafforza il senso di comunità e di partecipazione in un periodo dell’anno nel quale le assenze delle persone amate pesano particolarmente.