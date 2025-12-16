  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dramma

Ancora un morto sulle strade della Liguria e con la stessa dinamica: uomo investito e trascinato da un autoarticolato

Investito in via Cantore a Genova, trascinato lungo corso Martinetti fino all'area del Belvedere

incidente mortale via cantore

Liguria. Dopo l’investimento mortale di questa mattina a Savona, costato la vita alla giovane Valentina Squillace, 22 anni, altra tragedia sulle strade liguri, questa volta a Genova, dove si è verificato un investimento con esito mortale. E’ successo questa sera, martedì 16 dicembre, in via Cantore a Sampierdarena poco dopo le 19.00.

Per cause in via di accertamento, un autoarticolato ha investito un uomo, di circa 70 anni, che è stato trascinato dal mezzo lungo corso Martinetti fino all’area del Belvedere per circa 2 km.. Quindi, una dinamica simile a quanto avvenuto nella mattinata a Savona.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale, i vigili del fuoco e i soccorsi.

Per il pedone travolto dal tir non c’è stato nulla da fare ed è deceduto a seguito dei gravi traumi riportati.

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.