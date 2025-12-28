Questa mattina, il litorale di Spotorno è stato teatro del tradizionale Cimento Invernale, giunto quest’anno alla sua 39ª edizione. L’evento, ormai un appuntamento storico di fine anno, ha saputo coniugare sport, tradizione e un forte senso di comunità, attirando l’attenzione di numerosi cittadini e turisti.

Alle ore 11:30, ben 141 partecipanti si sono dati appuntamento presso il Molo Sirio per il fatidico tuffo nelle acque del Golfo. Nonostante una temperatura del mare di 16 gradi, l’entusiasmo è stato altissimo, sostenuto dal calore del pubblico accorso sulla spiaggia.

L’aspetto più significativo della giornata è stata la straordinaria partecipazione generazionale: il più giovane: Luca Willner, di soli 3 anni, arrivato appositamente dalla California. La meno giovane: Rosanna Iberti, di 86 anni, diventata il simbolo di questa edizione per la sua energia e longevità.

L’iniziativa è stata organizzata dall’A.S.D. Olimpia Sub Spotorno, con il patrocinio del Comune e l’egida del CONI. Più che una semplice prova fisica, il Cimento rappresenta un gesto di coraggio e convivialità, fungendo da rito di buon auspicio per l’inizio del nuovo anno e promuovendo il territorio ligure anche durante la stagione invernale.

In chiusura, gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento speciale a tutti i volontari, alle associazioni e al Ristorante Bagni Sirio, il cui supporto è stato fondamentale per la perfetta riuscita della manifestazione.