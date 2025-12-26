Amatori Nuoto Savona partecipa al circuito regionale CSI

Savona. Il Circuito regionale di nuoto, giunto alla XV edizione, è ormai una delle manifestazioni più consolidate ed importanti del CSI in Liguria grazie alla capacità organizzativa di Emmanuelle Barberis e per la fattiva collaborazione di tecnici e dirigenti delle società partecipanti.

La prima tappa della stagione 2025-26 si è svolta domenica 14 dicembre nella piscina di Albenga con numeri davvero significativi: 292 gli atleti in vasca, in rappresentanza di 12 società, che si sono sfidati in circa tre ore e mezza in 107 batterie, fra gare individuali e staffette.

Gli atleti dell’Amatori sono stati chiamati ad affrontare la prima gara della stagione agonistica. I partecipanti, allenati da Massimo Grenno, sono stati 10:

Arecco Eldana (50st),

Brondo Enrico (50rn, 50df),

Bruzzone Vittorio (100st, 200st),

Credentino Matteo (50rn),

Lerario Diletta Josephine (50st),

Moretti Camilla (50st),

Olivari Rebecca (50rn, 100mx),

Perju Amalia (100fa, 100mx),

Pesce Giacomo (50ds, 50st),

Zocco Matteo (100mx, 50st).

Prossimo appuntamento per i nostri atleti domenica il 25 gennaio 2026 presso piscina Cascione di Imperia. A chiusura di questo primo appuntamento stagionale, la società rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli atleti, ai tecnici e alle famiglie per l’impegno e la passione dimostrati, augurando a tutti buone feste e un sereno periodo natalizio, con l’auspicio di ritrovarsi nel nuovo anno pronti a vivere nuove emozioni sportive.