Amatori Nuoto Savona: come sono andate lei prime due prove della stagione

Gli atleti dell’Amatori Nuoto Savona, nell’arco di due settimane, sono stati impegnati in due gare: la Prima Prova di Qualificazione di Categoria, tenutasi il 23-24 novembre presso la piscina di Albenga, e, il 7-8 dicembre, il Campionato Regionale Assoluto Invernale in vasca corta, presso la piscina Sciorba di Genova.

L’Amatori, anche quest’anno, ha visto la partecipazione di ben 27 atleti: Abrate Emma, Altieri Giorgia. Gemme Benedetta, Gerosa Vittoria, Lanza Irene, Luzzo Greta, Marisaldi Viola Sofia, Mascia Sveva, Mastrasso Beatrice, Melegari Micol, Melegari Sara, Nani Ludovica, Pelle Giorgia, Schiappacasse Lidia, Allegretti Matteo, Altieri Nicolò, Assandri Gabriele, Bagnasco Matteo, Briano Pietro, Ghiglino Matteo, Lemasson Nicolò, Marocchi Davide, Moreno Matteo, Pastorino Alessandro, Pizzorno Davide, Salvaterra Luca e Ulivo Simone.

Le due manifestazioni, particolarmente ravvicinate rispetto agli anni scorsi, sono state i primi approcci alla vasca corta per tutta la squadra. La costanza, la dedizione e l’impegno hanno fatto sì che gli atleti potessero affrontare entrambe le gare con tranquillità.

Per i nostri atleti non è tempo di pausa; nonostante l’avvicinarsi delle vacanze natalizie, gli allenamenti continueranno al fine di arrivare alla prossima gara sempre più performanti. Abbiamo davanti un mese di preparazione e di correzioni prima del XIX Trofeo G. S. Aragno, presso la struttura natatoria di Genova Pra’ il 23-25 di gennaio.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i lettori Tanti Auguri di Buone Feste, ci rivedremo a gennaio.

Articolo scritto da Matteo Moreno.