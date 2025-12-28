Altro ciclista ferito sulle strade savonesi, incidente a Celle Ligure

Altro incidente nel savonese che ha visto coinvolto un ciclista: dopo il 60enne rimasto ferito a Noli, nel primo pomeriggio di oggi nuovo sinistro, questa volta a Celle Ligure, in via Giacomo Matteotti, intorno alle 15.00.

La dinamica è ancora in fase di accertamento: resta da appurare se si sia verificato uno scontro con un’auto o se la caduta sia avvenuta in maniera autonoma, a seguito di una manovra improvvisa per evitare l’impatto con la vettura.

L’uomo in sella alla bici è caduto a terra.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Varazze e il 118: il ciclista, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni, ha riportato un trauma cranico e altre ferite sul resto del corpo, ma non è in gravi condizioni.