Altarese travolgente contro il Borghetto, Ponte: “Mi aspettavo una reazione ed è arrivata”

L’Altarese torna a correre. Il 4-0 rifilato al Borghetto racconta una squadra compatta, decisa e pronta a reagire dopo la sconfitta della scorsa settimana, 3-0 sul campo dell’Albingaunia Sport Albenga. Il punteggio è netto, ma la gara non è stata semplice come potrebbe sembrare.

Mister Ponte lo sottolinea subito: “È stata una partita difficile. Il Borghetto è una squadra forte e ben allenata. Sapevamo che, con questo campo, sarebbe venuta fuori una gara più sporca del solito. L’atteggiamento iniziale è stato ottimo e ne sono molto contento”.

La svolta arriva dopo pochi minuti. L’Altarese segna a freddo su calcio d’angolo e indirizza subito il match. Il Borghetto però reagisce e crea qualche problema. “Il gol ci ha aiutati”, spiega Ponte. “Loro però hanno risposto subito e siamo andati un po’ in difficoltà. Siamo rimasti compatti e uniti. Nel finale del primo tempo abbiamo trovato anche il raddoppio”.

La squadra cercava una risposta dopo la prova opaca della giornata precedente. Il tecnico conferma di averla vista. “Era ciò che volevo. Abbiamo parlato molto della partita di domenica, perché non eravamo proprio scesi in campo. I ragazzi lo sanno. Mi aspettavo una reazione mentale e oggi l’abbiamo avuta. Da lì è arrivato anche il risultato”.