Altare, auto a fuoco sulla Sp29: vettura avvolta dalle fiamme e intervento dei vigili del fuoco

È successo intorno a mezzanotte

Altare. Momenti di apprensione nella mezzanotte appena trascorsa lungo la Strada Provinciale 29, a pochi passi dallo snodo autostradale. 

Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme proprio nei pressi della rotonda che regola l’ingresso al casello della A6 Torino-Savona.

Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte che ha provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse propagarsi alla vegetazione circostante o coinvolgere altri veicoli.

​Insieme ai vigili del fuoco, sono giunti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte che hanno gestito la viabilità della zona interessata. Non risultano feriti.

