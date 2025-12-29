  • News24
In falesia

Alpinista ferita sul versante savonese del passo del Ginestro: soccorsa con l’elicottero

Raggiunta dai soccorritori è stata issata sulla barella per il trasporto in ospedale

grifo

Ponente. Una alpinista di 22 anni è stata soccorsa dall’elicottero del 118 Grifo che l’ha recuperata su una falesia del versante savonese del passo del Ginestro, al confine tra i comuni di Testico e Cesio.

Secondo quanto appreso, la giovane era in difficoltà e per aiutarla, vista la zona impervia, è stato necessario far decollare l’elicottero Grifo.

La 22enne, raggiunta dai soccorritori, dopo le prime cure sanitarie, è stata issata sulla barella per il successivo trasporto in ospedale.

Seppur rimasta ferita, l’alpinista non è fortunatamente in gravi condizioni.

