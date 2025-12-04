All’istituto Calasanzio la conferenza “Pitagora al bivio: la lettera Y. Una riflessione sul simbolismo della lettera pitagorica e sulla nostra vita”

Carcare. Esordio ufficiale per gli eventi culturali promossi e ospitati dal Liceo Calasanzio: martedì 2 dicembre proprio presso il Nostro Liceo si è svolta la prima delle quattro conferenze previste sul tema Filosofia e politica a cura dell’AICC (Associazione italiana della cultura classica).

A inaugurare il ciclo di incontri è stato l’intervento del Prof. Stefano Nasi, già stimatissimo docente presso l’indirizzo Classico dell’Istituto, avente come argomento “Platone e la politica tra riflessione e impegno”; il pensiero e le parole regalateci da Platone sono state proposte dal professor Nasi in una chiave accessibile e godibile per la variegata utenza presente, sia fisicamente in Aula Magna che in collegamento online e composta sia da colleghi che da giovani studenti del Liceo Calasanzio e del Liceo Issel di Finale. La disamina dei passi scelti è stata condotta in costante connessione con gli spunti offerti dalle riflessioni sull’attualità e la mutata coscienza del ruolo e delle responsabilità della politica e del politico.

La Dirigente prof.ssa Maria Morabito nel ringraziare i docenti Vaglica, Tappa e Rodino che si sono impegnati per organizzare la nostra partecipazione a questo stimolante percorso di arricchimento e formazione, nonché l’accoglienza dei graditi ospiti e colleghi partecipanti, tra cui il prof. Paolo Tarigo, presidente della delegazione AICC di Finale, ricorda che venerdì 5 dicembre alle ore 18 si terrà l’evento organizzato all’interno del ciclo delle Conferenze del nostro Café Calasanziano, dal titolo “Pitagora al bivio: la lettera Y. Una riflessione sul simbolismo della lettera pitagorica e sulla nostra vita” a cura della prof.ssa Letizia Bertone, docente di Storia e Filosofia presso il nostro Liceo. L’incontro è aperto a tutti gratuitamente.