Avviso

Allerta neve, modifiche e cancellazioni ai treni sulla linea Cairo-Savona

Attese nevicate diffuse che potrebbero compromettere la sicurezza dei treni e dei passeggeri

Savona/Cairo M. In seguito all’allerta meteo per Neve della Protezione Civile che prevede “Allerta Gialla” per alcune zone della regione Piemonte e della Liguria, martedì 16 dicembre, la programmazione ferroviaria sarà interessata da una riduzione dell’offerta commerciale.

Ecco le linee del trasporto ferroviario che saranno interessate da modifiche e/o cancellazioni: Alessandria – S. Giuseppe, Fossano – S. Giuseppe, Fossano – Cuneo-Limone, Savigliano – Saluzzo-Cuneo e Asti – Acqui Terme.

Previste, infatti, condizioni meteorologiche potenzialmente critiche, con nevicate diffuse che potrebbero compromettere la sicurezza in merito alla normale circolazione dei treni.

In relazione al Piano Neve, quindi, è stata disposta in via precauzionale la sospensione di alcuni collegamenti ferroviari: questo per limitari i disagi derivanti da possibili cumuli di neve e ghiaccio sui binari.

I viaggiatori sono invitati a verificare preventivamente la circolazione dei treni, consultando i canali ufficiali (per i monitor aggiornati di partenze/arrivi della tua stazione clicca qui).

A questo LINK, invece, il prospetto dei convogli cancellati, con l’utenza chiamata a cercare soluzioni alternative di mobilità.

