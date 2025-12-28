Alla scoperta di Finalborgo: i segreti del teatro Aycardi e dell’auditorium Destefanis

Lunedì pomeriggio a Finalborgo un incontro speciale con due grandi attori italiani, Chiara Buratti e Roberto Tesconi, che racconteranno insieme all’architetto Roberto Grossi e al pianista Alessio Briano, curiosità e aneddoti si sulla loro professione di attori sia su due straordinari spazi monumentali: il teatro Aycardi e dell’auditorium Destefanis.

L’evento è su prenotazione gratuita, per un numero limitato di persone ed è articolato su due turni pomeridiani.

Il primo turno alle ore 15,00 e il secondo turno alle ore 17,30. Ritrovo presso il Teatro Aycardi.

L’evento è organizzato dal Comune di Finale Ligure in collaborazione con l’Associazione Culturale E20.

(PER PRENOTARE: si può telefonare o chiedere informazioni allo IAT di Filnalmarina, Via San Pietro 14 – TEL.: 019 681019, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30)