Albissole batte Pontelungo 3-2, sul mercato idea Basso

Albissola. Altro risultato utile consecutivo per l’Albissole di mister Cattardico. I ceramisti hanno battuto 3-2 il Pontelungo di Zanardini con la doppietta di Vierci e il gol di Chiarlone. Tra le fila ingaune a segno Piu e Guardone. Albissolesi secondi in classifica a quota 29 punti, ad una sola lunghezza dalla capolista Praese.

Intanto sul mercato spunta l’idea Thomas Basso, attualmente in forza alla San Francesco Loano. I rumors dell’ultimo periodo danno l’Albissole molto interessata ad una reunion tra il centrocampista classe 2001 e il “mago”, insieme l’anno della promozione loanese in Eccellenza e in quello successivo in categoria superiore. Da capire se l’idea diventerà realtà.

Le formazioni di Albissole-Pontelungo

Albissole: Barisone, Moscatelli, Chiarlone, Favorito, Bonanni, Vierci, Dorno, Diana, Macagno, Invernizzi. A disposizione: Negro, Minuto, De Cerchi, Apicella, Carinci, D’Aliesio, Amenduni, Iadanza, Cuka. Allenatore: Cattardico.

Pontelungo: Pusceddu, Bolia, Staltari, Farinazzo, Puddu, Pollero, Delfino, Asteggiante, Barbo, Piu, Chariq. A disposizione: Ghiozzi, Sardo, Massa, Alizeri, Guardone, Rossi, Rocca, Garabello, Barbero. Allenatore: Zanardini.