Albissola, prosegue il piano di messa in sicurezza della viabilità: dopo il semaforo in zona Prana, sull’Aurelia arrivano i sistemi “Pedone Smart”

Albissola Marina. Mercoledì 17 dicembre sono iniziati i lavori di installazione di due sistemi “Smart” a servizio della sicurezza degli attraversamenti pedonali presenti sull’Aurelia all’altezza degli incroci di Viale Faraggiana (di fronte alla spiaggia libera attrezzata comunale Le Vele) e di Piazza San Benedetto (antistante allo stabilimento balneare Bau Bau Village).

Gli apparecchi, denominati “Pedone Smart”, rilevano i pedoni illuminando gli attraversamenti pedonali in modo tale da segnalare la loro presenza ai veicoli. Questo sistema tecnologico è stato progettato e ingegnerizzato in modo da svolgere tutte queste funzioni pur mantenendo un aspetto estetico compatto e gradevole ed è uguale ai sette dispositivi installati nel 2023 in alcune delle principali arterie cittadine (Viale Perata, Viale Faraggiana, Via delle Industrie, Piazza San Benedetto).

In breve il funzionamento: l’illuminazione delle strisce pedonali è ottenuta mediante un nuovo ed avanzato sistema a doppia sorgente completamente integrato nel segnale. Nella parte superiore quattro lampade a led bianche, opportunamente inclinate e orientate, svolgono la funzione di illuminare la zona interessata al passaggio del pedone. Nella parte inferiore del sostegno è presente un’ulteriore sorgente luminosa fortemente direttiva che provvede a marcare le strisce pedonali. L’effetto combinato di queste due fonti luminose permette di ottenere il massimo effetto di riflessione della luce sul pedone eliminando fenomeni di abbagliamento dei passanti e degli automobilisti.

In sostanza, a rilevamento avvenuto del pedone o premendo l’apposito pulsante a chiamata, i due sistemi combinati di luci a led si attivano per rendere visibile il pedone. Allo stesso tempo i lampeggianti gialli iniziano ad allertare a distanza gli automobilisti e motociclisti del fatto che l’attraversamento sia impegnato da passanti.

In assenza di persone, il sistema luminoso si spegne e rimane in stand-by fino al momento dell’attraversamento successivo. In questo modo non si genera un “effetto abitudine” nei conducenti di veicoli che vi transitano.

Tutte le luci entrano in funzione solo in caso di attraversamento di un pedone grazie ad un sistema con sensore a doppia tecnologia per la rilevazione automatica di movimento e, per maggiore garanzia di funzionamento, è possibile attivare l’impianto anche mediante un apposito pulsante a chiamata.

Un sistema radio di sincronizzazione consente l’accensione simultanea di entrambi i segnali posti ai lati della carreggiata. In aggiunta, se le condizioni di installazione lo consentono, è possibile integrare il sistema con un sensore a doppia tecnologia per la rilevazione automatica del pedone.

Il sistema è alimentato tramite pannello fotovoltaico attraverso trasformatori di rete elettrica, mentre un sofisticato algoritmo di gestione consente di avere elevata autonomia anche in assenza di sole e di ottimizzare il bagliore emesso in funzione della luminosità ambientale.

L’amministrazione comunale ha inoltre previsto, in seguito all’installazione dei sistemi sopraccitati, anche la posa di due presegnalatori lampeggianti, uno per ogni senso di marcia, i quali opereranno ad alcune decine di metri di distanza dai due nuovi sistemi “Pedone Smart”. Questi integreranno la segnaletica a servizio dei nuovi apparecchi e ovviamente sono pensati per rendere ancor più sicuri gli attraversamenti pedonali attenzionati.

Questa ulteriore operazione sarà eseguita grazie alla collaborazione degli operai comunali recuperando i vecchi pannelli di segnalazione a luci intermittenti, il tutto senza spreco di materiali e senza ulteriori aggravi di spesa.

“Con questo pacchetto di interventi e progettazioni – dichiara il vicesindaco Luigi Silvestro – proseguiamo la nostra azione amministrativa adempiendo alle nostre linee programmatiche di mandato confermando una grande attenzione agli interventi di tutela di tutti gli utenti della strada con particolare priorità per i pedoni”.

“Tuttavia mi preme sottolineare – prosegue il vicesindaco – come tutti questi interventi di messa in sicurezza della viabilità che stiamo realizzando (attraversamenti smart, semaforo, ecc.), insieme a quelli già installati in precedenza e ad ulteriori misure che confidiamo di riuscire a mettere in campo nei prossimi anni, non possano sostituirsi completamente alla costante attenzione che tutti noi cittadini dobbiamo avere quando percorriamo le strade sia dentro che fuori i centri urbani, sia come conducenti di veicoli a due o quattro ruote che come pedoni”.

“Non potrà esserci sistema tecnologico completamente sicuro se primariamente non si verifica il rispetto delle regole del Codice della Strada da ambo le parti, pedoni e conducenti di veicoli. Questa deve rimanere la principale garanzia di sicurezza perché, tra le tre maggiori cause di incidenti stradali, sono indicate l’eccessiva velocità, il non rispetto delle precedenze e proprio la disattenzione, in particolare quella generata dall’utilizzo compulsivo degli smartphone mentre si guida o si attraversa”, conclude Silvestro.