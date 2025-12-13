Albissola Marina, nuovo “semaforo intelligente” per il traffico stradale e pedonale

. Una città sempre più inclusiva e amica dei pedoni. Alcune settimane fa l’assessorato ai lavori pubblici e alla sicurezza urbana del Comune di Albissola Marina, coordinato dal vicesindaco Luigi Silvestro, ha annunciato un pacchetto di interventi da programmare e realizzare tra il periodo autunnale/invernale e i primi mesi del 2026.

L’obiettivo dichiarato delle opere, come scandito in fase di presentazione dei singoli interventi, è quello di migliorare la sicurezza stradale della cittadina attraverso la messa in sicurezza di diversi attraversamenti pedonali, la riqualificazione attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche di alcuni marciapiedi e lo studio preliminare di opere di “traffic calming” (moderazione del traffico). Oltre a ciò, è stato previsto anche l’avvio di un progetto di fattibilità per il miglioramento dell’accessibilità al sottopassaggio presente in Piazza del Popolo.

Proprio nell’ambito di questo piano di messa in sicurezza della viabilità, circa due settimane fa hanno preso il via i lavori propedeutici all’installazione di un impianto semaforico a chiamata in zona Colombo (Aurelia), all’incrocio tra piazza Vittorio Veneto e viale Giacomo Matteotti.

“Abbiamo scelto di procedere con il seguente intervento – dichiara il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti – per rendere più sicuro l’attraversamento e per evitare il blocco del traffico in continuazione. Quando i lavori saranno conclusi, l’auspicio è che questo tratto di Aurelia possa risultare più fluido e più sicuro”.

Ad Albissola verrà dunque installato un impianto semaforico di ultima generazione (già predisposto per eventuali evoluzioni) il quale gestirà varie lanterne a led veicolari e pedonali le quali garantiranno (oltre ad un bassissimo consumo energetico) un’elevata visibilità, durata e funzionalità.

Il semaforo sarà inoltre dotato di un dispositivo sonoro per non vedenti con suono autoregolabile sul rumore di fondo. In merito al funzionamento di detto impianto semaforico, l’attraversamento pedonale si attiverà mediante pulsanti posati sulla palina semaforica, mentre l’uscita da Piazza Vittorio Veneto sarà controllata mediante radar a microonde in grado di rilevare i veicoli. A coordinare l’intero impianto sarà una centralina elettronica.

“Approfitteremo di queste lavorazioni e scavi anche per installare una griglia di raccolta dell’acqua piovana, oggi mancante, davanti all’attraversamento pedonale presente in zona Prana”, precisa il vicesindaco Luigi Silvestro.

L’impianto semaforico, una volta ultimati i lavori, entrerà in funzione non appena attivata anche la necessaria nuova utenza elettrica. Ciò verosimilmente accadrà dopo le festività natalizie (quindi durante le prime settimane dell’anno nuovo) non appena verrà rilasciato il via libera da parte della Polizia Municipale di Albissola Marina.