Albissola in lutto per la scomparsa di Pietro Romano, il partigiano Piero

Albissola Marina. Se ne va una figura amata. Pietro Romano e la sua storia. Il partigiano Piero, una vita lunghissima. Lui che era nato il 13 luglio del 1925 in quella famiglia numerosa che abitava a Luceto. Ottavo di undici figli. Famiglia poi sfollata a Sassello per via della guerra.

“Peo”, gli ideali e un grande riconoscimento dal Ministero della Difesa: la “Medaglia della Liberazione” per il grande impegno, per aver rischiato la vita in nome della Libertà. È mancato questo partigiano degli anni della Resistenza.

L’Anpi, gli ha dedicato una pubblicazione: “La testimonianza di un ribelle”, una biografia presentata proprio lo scorso novembre al MuDA, alla sua presenza. “Uomo dai grandi valori. Persona buona. Punto di riferimento” lo ricordano così, con nostalgia.

Proprio lo scorso luglio aveva compiuto 100 anni e per lui si era organizzata una grande festa cui aveva partecipato anche il sindaco Nasuti, che lo ricorda con affetto insieme a tutta l’Amministrazione, a una città e non solo. L’ultimo saluto a Pietro Romano domani, 31 dicembre alle 15 nella chiesa di Nostra Signora della Concordia.