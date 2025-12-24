Albissola, alla Casa di Riposo Caterina Corrado in omaggio un presepe dell’artista Paolo Giallombardo

Albissola. Venerdì 19 dicembre si è tenuto presso la Casa di Riposo Caterina Corrado la consueta cerimonia degli auguri natalizi, ma quest’anno con una sorpresa speciale.

Il consiglio direttivo composto dai consiglieri Tomaghelli e Moretti Girardengo e presieduto da Roberto Giallombardo ha incontrato ospiti e personale ed ha consegnato alcuni doni tra i quali spicca lo splendido presepe in ceramica che il maestro Paolo Giallombardo ha voluto donare in occasione del Natale.

“È sempre un piacere, – ha affermato Giallombardo, – far visita ai nostri anziani ed è estremamente importante ascoltare con attenzione quello che hanno da raccontare anche nell’ottica di migliorare al massimo il servizio reso”.

“Il regalo che mio padre ha voluto fare testimonia l’amore che gli albissolesi hanno da sempre per questa Istituzione che deve continuare ad essere uno dei fiori all’occhiello dell’amministrazione comunale”.