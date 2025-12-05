  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Insieme

Albisola per Albisola, la nuova associazione culturale: “Raggiungere quota 200 soci entro Natale”

Nata da un’idea di Fabio Fazio. La presentazione al Circolo degli Artisti in Pozzo Garitta ad Albissola Marina

Generico dicembre 2025
Generico dicembre 2025
Generico dicembre 2025 Generico dicembre 2025

Albissola Marina. Insieme guardando al futuro unendo così le due Albisole, in nome del proprio patrimonio artistico. È con questa premessa che ha preso vita “Albisola per Albisola”. Da un’idea di Fabio Fazio, questo progetto che, dopo l’inaugurazione della scorsa estate, il 23 novembre ha mosso i suoi primi passi ufficiali e mercoledì al Circolo degli Artisti, a Pozzo Garitta, ha elencato le sue finalità.

“Albisola per Albisola nasce come un atto d’amore verso i borghi di Albissola Marina e Albisola Superiore, – spiegano i componenti – dalla volontà di unire energie, competenze e sensibilità per essere concretamente utili al nostro territorio, custode di una storia artistica unica e di una tradizione ceramica che ha saputo innovare e ispirare generazioni.

L’associazione, apolitica e senza scopo di lucro, ha finalità esclusivamente culturali e si impegna a promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, letterario e ceramico delle Albisole, raccontandone l’eredità e contribuendo alla costruzione del suo futuro.

Albisola per Albisola può finanziare restauri, mostre, sostenere nuove produzioni culturali, acquistare opere d’arte destinate alla pubblica fruizione e collaborare con enti, istituzioni e associazioni locali, nazionali e internazionali, favorendo sinergie e scambi”.

Che cosa farà l’associazione?

“L’obiettivo dei soci e del direttivo, è quello di selezionare e realizzare poche iniziative, ma di alta qualità, capaci di raccontare il valore di un territorio che è già un museo a cielo aperto e che merita nuove occasioni di crescita. La partecipazione dei cittadini è, e sarà, fondamentale: ogni adesione rafforza infatti la possibilità di far nascere progetti significativi, attrarre risorse ed entrare nel Terzo Settore, passo essenziale per ampliare le opportunità, accedere al 5×1000 e costruire un percorso stabile e condiviso per il bene delle Albisole”.

Il logo dell’associazione, realizzato da Giulia Delmonte, è ispirato all’iconica calligrafia di Milena Milani. Le due gocce alludono ai due Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore, evocati nei toni del sole e del mare.

Domenica 23 novembre, in occasione della prima assemblea dei soci, è stato presentato il direttivo di Albisola per Albisola: Presidente: Danila Spirito, vicepresidente, Marco Roselli, tesoriere, Dario Navone, consigliere: Stefania Vero, consigliere, Gabriele Cordì. Ci sarà anche cura delle pagine social e del sito web.

Gianluca Nasuti e Luca Ottonello, sindaco di Albissola Marina e vicesindaco di Albisola Superiore, sottolineano un obiettivo: “Raggiungere quota 200 iscritti entro il 31 dicembre di quest’anno, sarebbe un risultato straordinario che andrebbe a rafforzare ulterioromente l’azione di Albisola per Albisola”.

Per associarsi è possibile inviare una mail a albisolaxalbisola@gmail.com indicando cognome, nome, numero di cellulare e indirizzo e-mail, allegando la ricevuta del versamento all’IBAN IT36Z0875349271000001600582: 20 euro per diventare Socio Ordinario; importo superiore a 20 euro per diventare Socio Sostenitore.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.