Albisola per Albisola, la nuova associazione culturale: “Raggiungere quota 200 soci entro Natale”

Albissola Marina. Insieme guardando al futuro unendo così le due Albisole, in nome del proprio patrimonio artistico. È con questa premessa che ha preso vita “Albisola per Albisola”. Da un’idea di Fabio Fazio, questo progetto che, dopo l’inaugurazione della scorsa estate, il 23 novembre ha mosso i suoi primi passi ufficiali e mercoledì al Circolo degli Artisti, a Pozzo Garitta, ha elencato le sue finalità.

“Albisola per Albisola nasce come un atto d’amore verso i borghi di Albissola Marina e Albisola Superiore, – spiegano i componenti – dalla volontà di unire energie, competenze e sensibilità per essere concretamente utili al nostro territorio, custode di una storia artistica unica e di una tradizione ceramica che ha saputo innovare e ispirare generazioni.

L’associazione, apolitica e senza scopo di lucro, ha finalità esclusivamente culturali e si impegna a promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, letterario e ceramico delle Albisole, raccontandone l’eredità e contribuendo alla costruzione del suo futuro.

Albisola per Albisola può finanziare restauri, mostre, sostenere nuove produzioni culturali, acquistare opere d’arte destinate alla pubblica fruizione e collaborare con enti, istituzioni e associazioni locali, nazionali e internazionali, favorendo sinergie e scambi”.

Che cosa farà l’associazione?

“L’obiettivo dei soci e del direttivo, è quello di selezionare e realizzare poche iniziative, ma di alta qualità, capaci di raccontare il valore di un territorio che è già un museo a cielo aperto e che merita nuove occasioni di crescita. La partecipazione dei cittadini è, e sarà, fondamentale: ogni adesione rafforza infatti la possibilità di far nascere progetti significativi, attrarre risorse ed entrare nel Terzo Settore, passo essenziale per ampliare le opportunità, accedere al 5×1000 e costruire un percorso stabile e condiviso per il bene delle Albisole”.

Il logo dell’associazione, realizzato da Giulia Delmonte, è ispirato all’iconica calligrafia di Milena Milani. Le due gocce alludono ai due Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore, evocati nei toni del sole e del mare.

Domenica 23 novembre, in occasione della prima assemblea dei soci, è stato presentato il direttivo di Albisola per Albisola: Presidente: Danila Spirito, vicepresidente, Marco Roselli, tesoriere, Dario Navone, consigliere: Stefania Vero, consigliere, Gabriele Cordì. Ci sarà anche cura delle pagine social e del sito web.

Gianluca Nasuti e Luca Ottonello, sindaco di Albissola Marina e vicesindaco di Albisola Superiore, sottolineano un obiettivo: “Raggiungere quota 200 iscritti entro il 31 dicembre di quest’anno, sarebbe un risultato straordinario che andrebbe a rafforzare ulterioromente l’azione di Albisola per Albisola”.

Per associarsi è possibile inviare una mail a albisolaxalbisola@gmail.com indicando cognome, nome, numero di cellulare e indirizzo e-mail, allegando la ricevuta del versamento all’IBAN IT36Z0875349271000001600582: 20 euro per diventare Socio Ordinario; importo superiore a 20 euro per diventare Socio Sostenitore.