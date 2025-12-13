Albisola, i soci dell’Sms Boselli festeggiano con gli anziani dell’Rp comunale

Albisola Superiore. Domenica una decina di ospiti dell’Rp comunale “SS. Nicolò e Giuseppe” ha trascorso un pomeriggio davvero gradevole; i soci dell’ Sms Paolo Boselli li hanno invitati a festeggiare l’arrivo del Natale offrendo loro una fetta di panettone e di pandoro accompagnati da un piacevole intrattenimento musicale.

La cittadina albisolese Lucia Lorenzin ha utilizzato i brani musicali proposti dal bravissimo e simpaticissimo Francesco per coinvolgere i nonni presenti prima con una gara a chi scopriva prima degli altri il titolo del brano e poi con una esibizione canora.

“Tutti gli anziani – afferma l’assessore Massimo Sprio – hanno partecipato attivamente commuovendosi, a tratti, quando veniva proposta qualche canzone che nella loro giovinezza accompagnava i loro balli. L’atmosfera che abbiamo trovato è stata molto calda e accogliente, quel senso di casa che abbiamo trovato in quel contesto come in altri del nostro territorio presso i quali veniamo periodicamente invitati. Erano presenti anche alcuni familiari degli ospiti”.

“I volontari dell’SMS Boselli – prosegue Sprio – sono stati davvero speciali perché hanno collaborato col sottoscritto nel trasporto di alcuni ospiti dalla struttura all’SMS e ritorno mentre di altri quattro si sono occupati i volontari della Croce Verde Albisola ai quali va il mio più sincero riconoscimento per essere sempre disponibili”.

Questa esperienza, già effettuata lo scorso anno, trae spunto dal Concorso d’Arte Ceramica “Natività 2025” organizzato dall’SMS Boselli a cura, in particolare, del socio Alessandro Perico; la visita degli anziani aveva infatti anche lo scopo di poter visionare, in anteprima, le opere che sarebbero poi state esposte al pubblico dal giorno successivo.

“Che un amministratore comunale – conclude Sprio – lavori per stimolare simili esperienze lo considero una cosa ordinaria… ciò che è davvero straordinario è la sensibilità, la solidarietà e l’affetto che il nostro territorio è in grado di dimostrare alle persone più fragili e a volte più sole. Un grande ringraziamento all’SMS Boselli per questa bella opportunità”.