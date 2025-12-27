Albisola, creatività e poesia nel presepe realizzato con le statuine di Giovanni e i versi di Gio Batta Sirombra

Albisola Superiore. Tra i presepi in mostra nell’oratorio di Nostra Signora della Neve e San Nicolò, torna anche quest’anno anno quello realizzato con le statuine create da Giovanni Sirombra, accompagnate dai versi dialettali del fratello Gio Batta, poeta dialettale.

“Si cambia sempre scenografia e, quest’anno, le statuine sono state circondate da tazzine e caffettiere moderne, tradizionali e antiche, e da tutto ciò che serviva a produrre questa bevanda che da sempre ci allieta. – ci spiega Laura che, con la sorella Angela, ha allestito l’ambientazione – Come recita la poesia, ‘Natale, ogni volta sei sempre attuale’, sono ricordi del passato che rivivono nei nostri pensieri, nei racconti dei nostri cari, ma sempre presenti e reali”.

Molto belli i presepi degli albisolesi che si possono ammirare nella cornice dell’ oratorio e che fanno parte della mostra “Natale con il CTG” che propone anche l’esposizione di “Santons”, statuine in ceramica di origine provenzale, provenienti dalla collezione privata di Vanna Gola Ferrara.

Appuntamento fino al 6 gennaio: tutti i giorni dalle 15 alle 18.