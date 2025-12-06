  • News24
Seconda categoria

Albingaunia U21, Soria è la sliding doors del derby: “Partita preparata molto bene in settimana, ci abbiamo creduto”

I gol di recupero contro la Villanovese nascono da due sue giocate, il primo gol e il fallo da rigore: "Mi piace tagliare tra le linee, questo ruolo mi piace molto"

Alassio. L’Albingaunia U21 vince in rimonta contro la Villanovese. Le due reti decisive per conquistare tre punti pesantissimi portano il nome di Gabriel Soria, giocatore classe 2006 che si è contraddistinto in campo per la sua enorme tecnica. Suo il gol del pareggio, una vera prodezza: Matar prolunga di testa, Soria controlla e spara rasoterra sul primo palo.

Il gol di Cinquini su rigore parte sempre da una sua giocata. In area prova il sombrero, il pallone sbatte sul braccio dell’avversario, rigore e gol dell’1-2 a pochissimo dal termine. La vince lui la partita, da subentrato, l’arma in più di De Grande che si porta così a 16 punti proprio a pari punti con gli arancioblù, conquistando la terza posizione.

“Abbiamo lavorato moltissimo questa settimana, ci siamo impegnati tutti gli allenamenti – spiega Soria -. Abbiamo preparata molto bene su tutti gli aspetti questa partita. Sapevamo che andavamo contro una squadra molto tosta, ci abbiamo creduto. Mi sono infortunato la caviglia – spiega del perchè del suo ingresso nel secondo tempo -, quindi io e il mister abbiamo preso questa decisione. Alla fine mi sono sentito bene e ho giocato, è andata bene”.

Utilizzato come esterno, ma il suo ruolo naturale è un altro, lo dimostra la grande tecnica: “Ho sempre giocato trequartista, ma mi sento più un giocatore da fascia essendo che sono molto rapido. Mi piace tagliare tra le linee e accentrarmi, mi riesce bene il ruolo di esterno. Sulla prima squadra? È un sogno di tutti noi. Io sono già salito per qualche allenamento, ma purtroppo ho avuto dei problemi alla caviglia che mi hanno fermato”.

