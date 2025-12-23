  • News24
Albingaunia, nuovo attaccante per Poggi: ufficiale il ritorno di Luca Rosso

Nuovo innesto offensivo ed un 'comeback' in bianconero, il giocatore aveva esordito con gol in Serie D con l'Albenga

luca rosso albingaunia

Albenga. Si fa sempre più fitto il parco attaccanti a disposizione di Poggi. È ufficiale il ritorno in bianconero di Luca Rosso, in arrivo dal Ceriale. Il classe 2006 aveva esordito in Serie D con l’Albenga, trovando anche il gol. Nelle giovanili di Albenga e San Filippo Neri aveva ben figurato segnando diversi gol, un buon prospetto giovane per una rosa che, a detta di Poggi, è sempre più in crescita.

Il comunicato del club:

“La società è lieta di presentare un nuovo arrivo per la stagione 2025/2026: Luca Rosso, attaccante. Benvenuto Luca!”

 

