Albingaunia, nuovo attaccante per Poggi: ufficiale il ritorno di Luca Rosso

Albenga. Si fa sempre più fitto il parco attaccanti a disposizione di Poggi. È ufficiale il ritorno in bianconero di Luca Rosso, in arrivo dal Ceriale. Il classe 2006 aveva esordito in Serie D con l’Albenga, trovando anche il gol. Nelle giovanili di Albenga e San Filippo Neri aveva ben figurato segnando diversi gol, un buon prospetto giovane per una rosa che, a detta di Poggi, è sempre più in crescita.

Il comunicato del club:

“La società è lieta di presentare un nuovo arrivo per la stagione 2025/2026: Luca Rosso, attaccante. Benvenuto Luca!”