Albingaunia, Massabò è l’Highlander bianconero: “Cerco di dare il massimo per i ragazzi e per i tifosi”

Consciente. Se l’Albingaunia ha ottenuto tre punti contro il Cisano, una buona fetta del merito arriva dai guanti di Massabò. Chiamato a coprire la porta bianconera anche se non in condizioni fisiche ottimali, le occasioni pericolose del Cisano sono state neutralizzate alla perfezione dall’estremo difensore classe 2006.

Un infortunio al flessore l’aveva messo in dubbio per la sfida di domenica, ma le sue motivazioni lo hanno spinto ad essere comunque disponibile. Già in diverse occasioni si è reso protagonista durante la stagione, creando un duo con Manti difficile da scalfire. Oltre alle parate, anche un ‘sergente’ in campo, essendo che a più riprese ha sistemato a gran voce il reparto difensivo, rendendolo sempre attento ed efficiente.

“È un periodo difficile per me – spiega Massabò nel post partita -, dalla partita col Cengio in coppa ho dei problemi all’adduttore. Per la squadra sto cercando di dare il massimo, di essere sempre presente. Fortunatamente le prestazioni mi stanno dando ragione. Non calcerò tanto come prima, cerco di dare il 100% per far vincere i ragazzi, per i tifosi presenti oggi in massa che voglio ringraziare. Mi fa piacere poter giocare anche in queste condizioni“.

Domenica sembrava ci fosse anche un allenatore in campo: “È una delle mie caratteristiche, pretendo tanto dalla squadra essendo che conosco il loro valore. Sono dei giocatori forti che mi stanno vicino in ogni momento, cerco di aiutarli il più possibile per non prendere imbucate e non commettere errori davanti all’area. In spogliatoio si respira un’aria fantastica, all’inizio è stato difficile ma siamo forti. I nuovi arrivati ci stanno aiutando. Lottiamo l’uno per l’altro, oltre alla società che ci mette in condizione di fare bene, non sembra di essere in Prima Categoria“.

“Buon proposito per l’anno nuovo? Continuare a fare bene e a metterci l’impegno che mettiamo in ogni partita – chiosa il portiere -, con grinta e cuore. Solo con questo possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio anno”.