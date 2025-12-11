  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Gran colpo

Albingaunia, bomba di mercato! Lorenzo Cassata è un nuovo giocatore bianconero

Il giocatore classe 2002 completa il reparto offensivo dopo l'arrivo di Molina, colpo da massima serie al servizio di Poggi

cassata albingaunia

Albenga. Colpo di mercato serale per l’Albingaunia, ufficiale l’ingresso in squadra di Lorenzo Cassata. Classe 2002 con un curriculum che parla da sé, il giocatore ha sempre militato in categorie dall’Eccellenza alla Serie D, formandosi nelle giovanili del Genoa.

Insieme a Ciravegna e Molina, la squadra di Poggi ha costruito un attacco senza eguali per competere ai massimi livelli della competizione. Un ingresso in questo girone “A” di Prima Categoria di assoluto livello, che rende questo campionato ulteriormente più competitivo e spettacolare.

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.