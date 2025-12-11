Albingaunia, bomba di mercato! Lorenzo Cassata è un nuovo giocatore bianconero

Albenga. Colpo di mercato serale per l’Albingaunia, ufficiale l’ingresso in squadra di Lorenzo Cassata. Classe 2002 con un curriculum che parla da sé, il giocatore ha sempre militato in categorie dall’Eccellenza alla Serie D, formandosi nelle giovanili del Genoa.

Insieme a Ciravegna e Molina, la squadra di Poggi ha costruito un attacco senza eguali per competere ai massimi livelli della competizione. Un ingresso in questo girone “A” di Prima Categoria di assoluto livello, che rende questo campionato ulteriormente più competitivo e spettacolare.